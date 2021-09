McIntosh MC2152

Hoewel de C70 voorversterker al de nodige indruk weet te maken door klassieke ‘gouden audio eeuw’ vormgeving te combineren met actuele technologie, gaat de bijzonder indrukwekkende MC2152 stereoversterker in ieder geval visueel zelfs nog een stuk verder. Volgens de ontwerpers is het bijzondere ontwerp een bewuste keuze geweest, om uit te dragen dat in deze eindversterker zeven decennia van het beste wat home audioapparatuur ooit heeft voortgebracht uit te dragen. Hoewel het visuele aspect in eerste instantie alle aandacht opeist, bevat de MC2152 uiteraard een indrukwekkende tour de force van 70 jaar McIntosh audio ontwikkeling. Zo kan door gebruik te maken van de gepatenteerde Unity Coupled Circuit-uitgangstransformatortechnologie – dezelfde technologie waarop het bedrijf in 1949 werd opgericht – de volledige 150 Watt worden ingezet om bijna elk paar luidsprekers op de wereldmarkt, vlekkeloos aan te sturen. Dus ongeacht of deze een impedantie van 8, 4 of zelfs 2 Ohm hebben, deze Mac gaat als een banaan! De compleet nieuwe uitstraling met toch nog steeds duidelijke McIntosh kenmerken, is wederom een meesterstuk van topontwerper Livio Cucuzza. Een zeer getalenteerde Italiaan in dienst van de McIntosh Group (voorheen Fine Sounds Group), die ook verantwoordelijk is voor de laatste generatie Audio Research en Sonus faber modellen. Het fraaie lijnenspel van de MC2152 wordt nog eens extra benadrukt door het geparelstraalde zwart geanodiseerde aluminium chassis, in samenwerking met een tweetal matte koolstofvezel zijpanelen. Het voorpaneel met van achter verlicht laser gesneden McIntosh-logo, wordt geflankeerd door een tweetal klassieke McIntosh-knoppen. De maar liefst 16(!) grote en kleine buizen, kunnen voor de veiligheid worden afgeschermd door een bijgeleverde roestvrijstalen draadkooiconstructie die is voorzien van een zwarte poedercoating. Wanneer we onszelf meer naar de achterzijde verplaatsen, komen we de twee Unity-gekoppelde uitgangstransformatoren met de vermogenstransformator er precies tussenin tegen. Alle drie de transformatoren zijn daarbij ondergebracht in afzonderlijke geëxtrudeerde behuizingen, die zijn voorzien van glazen afdekpanelen die het bedradingsschema voor elke transformator weergeven. Op de bovenzijde zijn zowel acht KT88 en acht kleine signaalbuisjes geplaatst. Laatstgenoemde zijn onderverdeeld in vier 12AX7A en vier 12AT7 exemplaren, waarbij de 12AX7A het gebalanceerde en ingangsversterkingsdeel voor hun rekening nemen, terwijl de 12AT7 buizen zich om het spanning- en stuurversterkerdeel bekommeren. Opmerkelijk en zeer afwijkend in vergelijking tot de concurrentie, is dat onder alle kleine buisjes LED verlichting is aangebracht die ook nog eens in drie standen kan worden ingesteld. Uit (waardoor de zachte natuurlijke oranje gloed van de buizen zichtbaar is), Groen of Blauw – een nieuwe kleuroptie die uniek is voor de MC2152. Een prettig idee is dat een speciaal ontwikkeld monitorsysteem de uitgangsstroom continu monitort en de versterker uitschakelt als deze ooit de veilige limieten zou overschrijden.

Op de schuin weglopende achterzijde bevinden zich zowel gebalanceerde als ongebalanceerde ingangen en deze connectoren zorgen tenslotte samen met de gepatenteerde luidsprekeraansluitingen voor een betrouwbaar en stevig contact. Qua basisgegevens kan nog worden gemeld dat deze eindversterker 44,45 cm breed, 26 cm hoog en maar liefst 71,1 cm diep is. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een bijna onhandelbare 56,7 kg gewicht. Wel is gelukkig pal achter de drie transformatoren een solide beugel aangebracht, die fors bijdraagt aan een net wat gemakkelijkere hanteerbaarheid.