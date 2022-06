Review: Lejonklou Giella PI & Lejonklou Tundra stereo 2.5

De kunst van het weglaten

Fredrik: ‘Bij het ontwerpen van audioproducten moet je beseffen dat letterlijk ieder detail ontzettend belangrijk is. Want het ‘geheim’ achter het maken van topklasse producten is om zoveel mogelijk ontwerpdetails te optimaliseren. Kwaliteit hangt daarbij niet af van één enkele technologie maar is de som van vele geperfectioneerde onderdelen en soms zelfs de kleinste details. Hier helpt een zekere mate van obsessie zeker bij. Bij Lejonklou zeggen we dus nooit snel dat het al goed genoeg is, maar blijft heel lang de vraag bestaan hoe we de bepaalde aspecten tot een zo hoog mogelijk niveau kunnen brengen. Als ik naar mijzelf kijk hoe dit is ontstaan, heeft het zeker te maken dat ik al zo lang ik mij kan herinneren verliefd ben op muziek in zijn algemeenheid. In mijn jeugd was dan ook iedere kamer van ons huis gevuld met een groot scala aan verschillende melodieën en stijlen. Van de westerse klassieke symfonieën en opera’s die in de huiskamer van mijn ouders werd gespeeld, tot de heavy metal in de kelder van mijn broer en de pop- en discomuziek van mijn zus in haar slaapkamer vol posters van filmsterren. Mijn moeder improviseerde daarbij graag met haar accordeon op de sfeervolle melodieën van de bij ons bekende Zweedse troubadours en het was wederom muziek die mijn vader hielp om zittend bij de open haard na een lange dag werken, over het leven na te denken. De link met elektronica is bij mij rond mijn twaalfde ontstaan. Het was kerstmis 1979 en Pink Floyd had net The Wall uitgebracht. Mijn familie was op bezoek bij vrienden en ik ging met hen mee. Tijdens dit bezoek speelde de zoon van het gezin het dubbele vinylalbum op het hifi-systeem van zijn vader, terwijl hij mij tegelijkertijd de grondbeginselen van actieve elektronische componenten uitlegde. Na een tijdje begreep ik dat de circuits en ontwerpen die hij me liet zien de basis vormden van de bijna magische wijze waarop Pink Floyd op dat moment bijna levensecht voor ons tot leven kwam. Voor mij was dit echt een moment van openbaring en nam ik een besluit dat voor een ommekeer in mijn leven zou zorgen. Want net als deze jongen wilde ik dit ook zelf kunnen bereiken en daar zette ik vanaf dat moment dan ook alles voor opzij.’