Review: Jadis DA88S geïntegreerde versterker

Epiloog

Jadis versterkers kenmerken zich vaak door een zeer fraaie weergave van klank, maar zonder belangrijke eigenschappen als snelheid, een strakke laagweergave, focussering, precisie, dynamics en ruimte te verwaarlozen. Wellicht daardoor een streepje minder neutraal dan sommige andere buizenversterkers en solid state, maar toch een geluid dat klankmatig dicht in de buurt komt van hoe stemmen en instrumenten klinken. Met Jadis staat er een product in huis met een heel lange levensduur en behoud van de investering. Jadis is geen gooi- en smijtfabrikant die elk halfjaar met nieuwe modellen komt. De constructie heeft een kwaliteit die haast niet meer van deze tijd is en de kwaliteit van de onderdelen is top. Voor buizenapparatuur is de kwaliteit van de transformatoren een heel belangrijke factor. Van veel grotere betekenis dan de kwaliteit van buizen en het handjevol met condensatoren en weerstanden dat te vinden is in een buizenapparaat. Maar ook in de kwaliteit van die andere onderdelen doet Jadis weinig concessies. Voor het geld is de DA88S een van de mooiste geïntegreerde buizenversterkers in de markt. De power en de kwaliteit van het laag, de enorme precisie en snelheid waarmee de weergave zich kenmerkt en die fraaie doorgifte van tonaliteit zijn ongekend. Ook met de andere hierboven besproken versterkers kun je niet de fout ingaan. Kleine accentverschillen onderling. Een fundamenteel belangrijke factor is de kwaliteit van de luidspreker en de match daarvan met een Jadis versterker. Wie daar echt goed zicht op heeft kan een haast magische set bouwen. Dat is echt een issue. Het vergt tijd en kennis om een supermatch te vinden tussen deze Jadis versterkers en luidsprekers. Ooit heeft er, lang geleden, in een van de luisterruimtes een Jadis JA200 gedraaid met het toenmalige twee meter hoge elektrostatische full range topmodel van Final Audio. Dat was een voorbeeld van zo’n super match. Ook heeft vrijwel elk Jadis apparaat een vorm van ‘magic’. Het is nauwelijks te omschrijven wat dat nou precies is, maar het is iets fundamenteels waardoor het aantrekkelijk is om naar Jadis elektronica te luisteren.

Prijzen:

Jadis DA88S € 13.050,-

Jadis JA30MKII € 10.530,-

Jadis JP80MC € 19.890,-

Jadis Orchestra € 3.120,-

Hansted audio, www.hanstedaudio.nl, Audio21, www.audio21.nl