Review: Flux Hifi Vinyl Turbo + Vinyl Brush + Vinyl Sleeves

Flux Hifi Vinyl Turbo

De Flux Hifi Vinyl Turbo platenreiniger is een combinatie van een manuele platenborstel en een elektrische platenwasser. Met dat verschil dat de Vinyl Turbo geen reinigingsvloeistof gebruikt. Het principe is eenvoudig: de antistatische carbonvezelborstels vegen het vuil uit de platenvoegen, de ingebouwde stofzuiger zuigt het vuil op en slaat het op in een stoffilter. Het volstaat om de stoffilter die je aan de zijkant van de Vinyl Turbo losschroeft regelmatig onder de kraan schoon te spoelen.

Gebruik

De Vinyl Turbo is een compact apparaatje dat goed in de hand ligt. Je gebruikt hem zoals een traditionele platenborstel. Terwijl je de Vinyl Turbo verticaal over de vinylplaat beweegt, bij voorkeur vanuit het centrum naar de buitenrand van de vinylplaat, druk je met je duim op de zijdelingse knop om de stofzuiger te activeren. Dankzij de geleidende ‘skid’ gebeurt de reiniging in een vloeiende beweging. Na twee of drie rondjes is de vinylplaat gereinigd. Sterk vervuilde platen kunnen natuurlijk een paar extra rondjes gebruiken.

In de praktijk

We trekken een elpee uit het platenrek en laten hem een paar uur open en bloot op de platenspeler liggen. Met pijn in het hart, maar de elpee moet stof verzamelen. We halen de Vinyl Turbo langzaam over de elpee die overigens gewoon op de platenspeler rondjes draait. De Vinyl Turbo doet zijn werk verrassend stil maar wel grondig. De elpee is echt zuiver.

Conclusie

De in Duitsland ontwikkelde en gefabriceerde Vinyl Turbo doet wat van hem verwacht wordt: vinylplaten reinigen op een eenvoudige en efficiënte manier. Zonder veel herrie en gedoe met reinigingsvloeistoffen. Met de vervangbare stoffilters en skids en drie jaar waarborg haal je met de Vinyl Turbo een uitstekend alternatief voor dure platenwassers is huis.