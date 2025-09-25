Luisteren

Het luisteren, ontdekken en inpassen van een nieuw component is altijd een leuke en intrigerende ontdekkingsreis. Het eerste wat ik daarbij altijd doe, is het aansluiten op het op dat moment aanwezige systeem en het vervolgens enkele dagen laten acclimatiseren. Daarna wordt dan gaandeweg met andere schakels gespeeld om te onderzoeken hoe het testapparaat hier mee omgaat. Zo ontstaat uiteindelijk een betrouwbaar beeld en afspiegeling van de uiteindelijke prestaties en eigenschappen. Als eerste stap sluit ik mijn Grimm MU1 met Siltech Golden Eagle II 110 ohm Double Crown AES/EBU kabel aan, waarbij ik ook kennis maak met de nieuwe Qobuz Connect functie die rechtstreeks vanuit de dCS zonder externe streamer kan worden gebruikt. De Lina Master Clock staat eveneens onder stroom maar sluit ik in deze voorlopige eerste fase nog niet aan. Wat ik hoor stemt mij meteen bijzonder tevreden. Het laag van deze DAC loopt namelijk diep door, is daarbij luchtig en ruimtelijk en heeft de typische soort drive en kracht die vooral top DAC’s bezitten. Het midden en hoog zijn eveneens vrij en luchtig en worden zowel vloeiend als opmerkelijk verfijnd voor het voetlicht gebracht. De presentatie is op muzikale wijze wat vloeiender en meer ontspannen dan ik mij van oudere dCS generaties en de Bartok zonder Apex upgrade kan herinneren. Een mooie start en dan is er nog helemaal niets geoptimaliseerd. Wanneer ik met andere kabels aan de gang ga om nog meer synergie te bewerkstelligen, laat de Lina DAC X dit weliswaar goed horen, maar dit is niet wat ik noem een ‘neurotische’ DAC. Je hoort de verschillen en het kan er ook zeker nog beter door worden, maar het blijft wel te allen tijde muziek en een coherent geheel. Ook de ondergrond waar de DAC op wordt geplaatst maakt verschil (een goed rack is voor high-end altijd een pré). Maar ook op een mindere ondergrond hoor je meteen dat hier een topproduct staat te spelen. Als volgende stap ga ik aan de slag met de vele filters en ervaar dat deze beter werken dan bij veel concurrenten. Hier is het daadwerkelijk een mooie tool om de weergave nog meer (subtiel) naar je hand en het systeem te kunnen zetten. Wanneer ik van streamer van de Grimm naar de Matrix Audio NT-1 wissel (waarmee ook USB, Toslink en coaxiaal tot de keuzemogelijkheden behoren), verschuift meteen ook het pallet aan eigenschappen mee. Waar de Grimm een groots 3D panorama met vloeiende en meer verzadigde klankkleuren neerzet, is de Matrix Audio meer puntig, minder verzadigd en wat nadrukkelijker qua presentatie. De Lina DAC X laat deze verschillen en ook de wijze waarop de verschillende verbindingen (en merken!) op het geluid uitwerken, haarfijn horen. Ook omdat deze DAC van zichzelf al heel goed in staat is om een vrij, groots en zeer natuurlijk gelaagd 3D beeld neer te zetten. Daarbij doet deze ruimtelijkheid nooit of te nimmer artificieel aan en varieert met de opname zoals het hoort.