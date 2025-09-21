De revival van UNITRA: Poolse fabrikant terug van weggeweest

De reden om even aan de lijn te hangen met het Poolse UNITRA? Dat heeft vooral te maken met de opvallende aanwezigheid van het merk op de voorbije edities van de Audio Video Show in Warschau. Dit is een van de grootste beurzen in Europa, zeker als het gaat om het aantal bezoekers. Veel consumenten zakken af naar de drie beurslocaties, waaronder het nationale PGE Narodowy-voetbalstadium. Toen we in 2023 de show bezochten, viel UNITRA (lees: oe-NI-tra) op met een grote kamer gevuld met heel knappe retroproducten. Draaitafels, versterkers en zelfs speakers, allemaal met een zekere vibe die terugvoerden naar het verleden. Maar wel een iets ander verleden, want de jaren zestig-zeventig-tachtig waren achter het IJzeren Gordijn natuurlijk anders dan bij ons. UNITRA was in die tijd een door de staat samengetelde groep diverse bedrijven die voor Polen en de buurlanden consumentenelektronica moesten bouwen. HiFi, maar ook veel andere toestellen. “Iedereen had toen iets van UNITRA in huis”, zegt Daniel Kostrzewa, de marketingdirecteur van het bedrijf. Interessant weetje: de revival van UNITRA is mogelijk dankzij de steun van Michał Kiciński, een entrepreneur die rijk werd als mede-eigenaar van de gamestudio die scoorde met de bekende The Witcher-games en Cyberpunk.
De meeste Belgen en Nederlanders horen het in Keulen donderden als de naam UNITRA valt. Maar achter het IJzeren Gordijn was het dé referentie op vlak van audio en consumentenelektronica. Sinds een paar jaar is het merk weer terug, met een visie om die vergane glorie nieuw leven in te blazen.
Vintage met respect voor het verleden
Er zijn natuurlijk de afgelopen jaren wel meer pogingen geweest om in te pikken op de honger naar vintage-ontwerpen en designs uit de jaren zeventig. Maar wat toen meteen opviel is dat er een bijzondere mix van oud en nieuw werd toegepast. Dat beaamt Daniel Kostrzewa, de marketingdirecteur van het bedrijf. “We willen niet zomaar nieuwe technologie in een oud uiterlijk stoppen en doen alsof. Dus wat we doen blijft wel authentiek, maar wel ontworpen door ons R&D-afdeling. Het zal misschien verrassend klinken, maar wij hebben wellicht de grootste onderzoek en ontwikkeling-department van Europa. We hebben bijvoorbeeld onze eigen direct-drive-mechanisme ontwikkeld, een onderdeel dat meestal in Azië wordt gehaald. Inmiddels zijn er verschillende merken die bij ons aankloppen om het te kopen.” Dat ontmoeten van oud en nieuw is ook subtiel zichtbaar bij de CSH-801 cd-speler. De lijnen en de afwerking in geborsteld aluminium zijn heel retro, maar dat scherm is van het e-ink-type. “We vinden het ook belangrijk om alles in Europa te bouwen en niet in Azië, dus de productie gebeurt bij ons.”
Een volledig aanbod
Trouw aan z’n verleden is het assortiment van UNITRA ook heel breed. Wat wel opvalt is dat het merk het budgetsegment links laat liggen. De producten zijn hoger gepositioneerd en hun designs zijn piekfijn afgewerkt, wat het merk al Red Dot-designawards opleverde.
Een blikvanger is bijvoorbeeld de GSH-801 Edmund van circa 4.999 euro, een direct-drive draaitafel met een externe voeding met een zware MDF-plinth en deels in aluminium afgewerkt. De J-vormige toonarm is door UNITRA zelf ontwikkeld, op basis van een klassiek design van het merk. Het is ook apart te koop voor consumenten, net als de direct-drive motor (!). De Fryderyk is een goedkoper model, al blijft het een draaitafel uit het duurdere segment. Ook de WSH-605 en WSH-805 klasse A/B-stereoversterkers – waarbij die laatste voor een dual mono-design opteert – zijn premiumtoestellen. Op de voorbije High End München-beurs pakte het Poolse merk uit met nieuwe prototypes voor luidsprekers, aanvullend op de modellen die er al zijn.
Reacties (0)