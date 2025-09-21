De revival van UNITRA: Poolse fabrikant terug van weggeweest

Een volledig aanbod

Trouw aan z’n verleden is het assortiment van UNITRA ook heel breed. Wat wel opvalt is dat het merk het budgetsegment links laat liggen. De producten zijn hoger gepositioneerd en hun designs zijn piekfijn afgewerkt, wat het merk al Red Dot-designawards opleverde.

Een blikvanger is bijvoorbeeld de GSH-801 Edmund van circa 4.999 euro, een direct-drive draaitafel met een externe voeding met een zware MDF-plinth en deels in aluminium afgewerkt. De J-vormige toonarm is door UNITRA zelf ontwikkeld, op basis van een klassiek design van het merk. Het is ook apart te koop voor consumenten, net als de direct-drive motor (!). De Fryderyk is een goedkoper model, al blijft het een draaitafel uit het duurdere segment. Ook de WSH-605 en WSH-805 klasse A/B-stereoversterkers – waarbij die laatste voor een dual mono-design opteert – zijn premiumtoestellen. Op de voorbije High End München-beurs pakte het Poolse merk uit met nieuwe prototypes voor luidsprekers, aanvullend op de modellen die er al zijn.