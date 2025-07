Review: DALI Gardian OW 6 – Buitenspeaker met Deense hifi-roots

Breed de tuin in

Vanwege een andere test had ik een DALI CI-AMP-4750 DSP op bezoek, een gesofistikeerde custom install-versterker die in een rack past. Dit toestel heeft veel interessante instelmogelijkheden, waaronder speakerprofielen op de maat van DALI-speakers. De Gardian OW 6 stond echter nog niet in het lijstje, wellicht omdat de buitenspeaker echt een fonkelnieuw product van DALI is. Desgewenst kun je echter ook handmatig via de knappe webinterface allerlei speakervariabelen instellen, onder meer met een parametrische equalizer. Binnen een groot project past zo’n CI-AMP-4750 DSP zeker, maar voor wie enkel twee Gardian-speakers wil installeren is dat uiteraard overkill. Een Powernode van zustermerk Bluesound is dan bijvoorbeeld een optie, of een andere streamingversterker die je eventueel kunt opbergen in een vals plafond of een kast. Een aandachtspunt tijdens het installeren is hoe je de Gardian-speakers gaat opstellen. In een stereo-opstelling of in mono? Het eerste is een goed idee als ze gericht zijn op een vaste zitplaats, zoals een loungeset in een hoek van het terras. Mono is dan weer vaker de betere optie, bijvoorbeeld als je meerdere speakers gaat opstellen om een bepaalde oppervlakte met muziek te vullen of als mensen rondlopen en niet in één plek blijven zitten.

Maar terug naar het luisteren. Met de CI-AMP-4750 DSP (en een Bluesound Node als bron) worden de twee Gardians opgesteld in de testruimte. Natuurlijk is dit helemaal niet de bedoeling van dit product. Maar in een vertrouwde omgeving luisteren is wél zinvol als je een idee wil hebben over de klemtonen die een speaker legt. Uit de doos komt een buitenspeaker die je in hifi-opstelling plaatst onevenwichtig over. Dat komt omdat een speaker die je buiten plaatst gemaakt is voor een heel andere context. Binnen heb je bijvoorbeeld veel vaker reflecties van muren en plafonds, iets waar ontwerpers van hifi-luidsprekers zeker rekening mee houden. In de buitenlucht gaat hoge tonen sneller verloren, wat sommige fabrikanten van buitenspeakers compenseren door ze feller te maken. In de tuin of op een terras klinkt het dan wel in balans.

De OW 6 is in de testruimte een tikje donker, maar toch meer in evenwicht dan verwacht. Misschien wel omdat DALI toch ook denkt aan situaties waarbij de Gardian niet per se buiten in de tuin of aan een zwembad zal hangen. Het zou wel eens bij een terras van een restaurant of misschien wel binnen in de gelagzaal terechtkomen. In deze situatie levert een paar Gardians in stereoconfiguratie zelfs audiofielere opnames zoals ‘World of Blue’ van Spain of ‘The Lost and Found’ van Gretchen Parlato heel mooi aan. Het is een oorvriendelijke klank die langskomt, gedetailleerd maar zeker niet fel. Door de coaxiale driver is de uitstraling van de OW 6 behoorlijk coherent en breed. Je richt de speaker best op het punt waar mensen zitten, maar de brede sweet spot betekent dat iedereen aan tafel wel een mooie, zachte weergave krijgt.

Na een luistersessie in de luisterruimte verhuizen de OW 6 even naar de tuin. Ze ophangen aan de houten designlatjes van het overdekte terras gaat te ver. Ik bevestigde ze in de plaats aan twee meubelplaten die overbleven na verbouwingsronde 23 en die ik kon ophangen aan de tuinmuur. Dat is mag misschien niet helemaal realistisch zijn, omdat de speakers op ongeveer 1,5 meter hoogte hingen. Bij een plafond- of muurmontage zou het eerder 2,5 meter of nog hoger bedragen. Maar toch was het voldoende goed om toch iets zinvol over de Gardian OW 6 te kunnen zeggen. De bron in dit geval was een WiiM Amp die anders voor tests van budgetspeakers wordt gebruikt. De Gardian OW 6 deed het in z’n natuurlijke habitat prima, met een heel gebalanceerde weergave die toch mooi lonkte richting de hifi-DNA van DALI. De Queens of the Stone Age lekker luid afspelen, deed de weergave niet instorten. De OW 6 kan gerust een feestje bouwen zonder dat het afdaalt in vervormde klanken, en ook dat is een teken van kwaliteit.