Review: COS Engineering D10

Als een streaming-DAC

Om de streamingmogelijkheden van de D10 te beoordelen, ben ik begonnen met Qobuz, toegankelijk via Roon of rechtstreeks gestreamd vanaf een tablet met de BubbleUPnP Android-app. Bijna altijd hoor ik een duidelijk verschil tussen Roon en UPnP, maar met de COS D10 zitten de twee dichterbij dan ooit. Er is nog steeds een klein verschil, Roon is iets voller en soepeler en BubbleUPnP wat directer, maar in wezen zijn de twee vergelijkbaar qua kwaliteit. In beide gevallen klinkt de D10 wederom comform de eerdere ervaringen met de analoge sectie: strak, snel, transparant en in gelijke mate expressief als delicaat. Wanneer ik Qobuz rechtstreeks op de D10 vergelijk met dezelfde muziekbron via de Aqua LinQ netwerk-interface (mijn referentie netwerkspeler) via een Jorma AES/EBU kabel naar de D10, moet ik toegeven dat er niet heel veel verschil is en dat is een knappe prestatie aangezien de LinQ in zijn eentje al meer kost dan de D10. Alleen door herhaaldelijk te wisselen werd duideljik dat de LinQ nog wat breder en dieper afbeeldt en de muziek ook net wat vrijer vloeit. De Aqua is wat organischer en de D10 wat statischer. Maar qua oplossend vermogen, levendigheid, expressie, tonaliteit en transparantie is er simpelweg nauwelijks verschil en het moet gezegd worden: dat is een zeldzaamheid, zeker in deze prijsklasse. Dit bevestigt dat de streaming-module van de D10 zeer goed ontworpen en geïmplementeerd is.