Freedom Grounding kabel

Terug naar een live opname, Going To A Town is oorspronkelijk van Rufus Wainright maar wordt op meesterlijke wijze gecoverd door George Michael. Het album Symphonica bevat live registraties opgenomen in verschillende zalen en zijn allemaal van grote klasse. Wederom weet deze Italiaans/Deense combinatie het middengebied van net dat toefje glans te voorzien waardoor de stem van George echt het middelpunt van de muziek wordt. De verstaanbaarheid van de tekst is uitstekend te noemen wat er samen met de emotievolle stem van George voor zorgt dat de bittere boodschap extra hard binnenkomt. De opbouw van de stage is fraai breed en diep met een perfect losse plaatsing van de diverse instrumenten en het achtergrondkoor. Ik begrijp waarom Hans Audio zo hoog opgeeft over de Audio Analoque versterker. Kracht gecombineerd met een gloedvol, maar zeker niet te gekleurd, middengebied en subtiel transparant. Het is de verdienste van de Audiovector R3 Arreté luidspreker om dit karakter zo transparant mogelijk te vertalen naar muziek. Het is mij inmiddels wel duidelijk dat de speakers genadeloos in staat zijn de kwaliteit van het bronmateriaal en het karakter van de aangesloten apparatuur door te geven.

Zoals veel lezers inmiddels wel weten ben ik groot fan van Bruce Springsteen en deze mag dan ook niet ontbreken in mijn afspeellijst vandaag. Ik kies voor 57 Channels omdat de stem van Bruce hier heel aanwezig is en de basgitaar de track draagt. Geen enkel probleem, de R3 Arreté vult de ruimte met groots gemak met stevig en diep doorlopend laag. Wat opvalt, is hoe snel de laagweergave is en daarmee volledig in de pas loopt met de ultrasnelle AMT tweeter. Wat ik vergeet te vertellen is, dat ik tot nu toe geluisterd heb met de Freedom Grounding kabel aangesloten. Wanneer ik deze uit de speakers trek en de track opnieuw start vallen direct een aantal zaken op. Allereerst lijkt, ondanks dat de volumeregelaar onaangeroerd is gebleven, de muziek zachter te spelen. De laagweergave, nog steeds erg goed, wordt minder strak en de overall detaillering doet een stapje terug. De muziek wordt minder dynamisch wat goed te horen is in de zang van Bruce. Het stereobeeld is wat kleiner geworden en heeft een stapje naar achter gedaan. Het is zonneklaar dat deze Freedom Grounding techniek geen gimmick is maar een regelrechte must have. Afgezet tegen de prijs van een set R3 Arreté speakers is de extra uitgave van 699 euro voor de Freedom Grounding kabels waarschijnlijk niet echt een obstakel meer. De rest van de sessie blijft de Freedom Grounding kabel aangesloten. Giorgio By Moroder is een track op het album Random Access Memory van het Franse duo Daft Punk. In het eerste deel van het nummer vertelt Giorgio over zijn beginjaren in de muziek. De combinatie zet met groot gemak een levensecht beeld neer in de luisterruimte waarbij de stem daadwerkelijk op de juiste hoogte wordt weergegeven. Dit wekt de illusie dat Giorgio daadwerkelijk voor je in de ruimte staat. Als de pompende bas invalt heb ik de neiging het volume nog een tandje verder op te schroeven, zo super strak en stevig klinkt het in het laag.