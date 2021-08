Polk Audio lanceert Monitor XT-serie luidsprekers met Dolby Atmos

De Monitor XT-serie bestaat uit twee vloerstaande speakers, slanke en volwaardige centers, twee boekenplank speakers, een 12-inch subwoofer en een hoogtemodule voor Dolby Atmos surroundgeluid. Alle modellen hebben een Midnight Black afwerking.

Polk Audio Monitor XT-serie

Alle speakers uit de Monitor XT-serie hebben dezelfde klankkleur voor een consistent geluid. Hierdoor kunnen modellen worden gecombineerd voor de thuisbioscoop of het hifi-systeem. De speakers zijn uitgerust met hi-res audio gecertificeerde Terylene dome-tweeters die audio boven de 40kHz moeiteloos weergeven. Deze tweeters moeten zorgen voor een ruimtelijk gevoel en optimale verstaanbaarheid. Het nieuwe assortiment biedt ook hoogwaardige basprestaties dankzij de efficiënte en Dynamically Balanced subwoofers in combinatie met responsieve passieve radiators (in de vloerstaande modellen). Deze drivers, in combinatie met de nauwkeurig ontworpen crossovers, moeten een gedetailleerd geluid, levensechte midrange en strakke tonen met zeer lage vervorming bieden.

Om het multidimensionale geluid van Dolby Atmos, DTS:X, en Auro 3D optimaal weer te geven, is het Monitor XT-assortiment voorzien van de MXT90-hoogtespeakers. De MXT90 voegt een verticale dimensie toe aan het klankveld bij het afspelen van objectgeoriënteerde audioformaten. De MXT90 komt tot zijn recht bovenop de Monitor XT20, MXT60 of MXT70 speakers of een plank, of bevestigd aan de muur.

De Monitor XT12 is voorzien van een 12-inch ‘lange slag’, Dynamically Balanced subwoofer, aangedreven door een 100W klasse A/B versterker die zorgt voor een basgeluid tot 24Hz. De XT12 biedt line-level (RCA) en LFE-ingangen en is compatibel met de nieuwste AV-receivers die geschikt zijn voor Dolby Atmos en DTS:X. Luisteraars kunnen het geluid nauwkeurig afstemmen met de bedieningsknoppen voor crossover, polariteit en volume. De behuizing van de Monitor XT12 bestaat uit een stevige kast met lage resonantie en is voorzien van een afneembaar rooster.

Prijzen en beschikbaarheid

Alle producten uit de Monitor XT-serie zijn momenteel verkrijgbaar tegen de volgende adviesprijzen;