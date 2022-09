Nieuwe uitgave: Music Emotion september 2022

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Op de cover McIntosh MC3500 Mk II – Return of the hippies

McIntosh stamt uit de tijd dat versterkers voornamelijk werden ontwikkeld door echte engineers, in plaats van marketeers, met in die tijd vaak een achtergrond in militaire radiocommunicatie. De versterkers kwamen in eerste instantie terecht bij bedrijven zoals omroepen. In de vijftiger jaren zag je dat audio-elektronica werd gekocht door consumenten met een zekere technische kennis. Later ontstond de grote consumentenmarkt voor hifi. Maar, de apparatuur uit Binghamton had een dermate hoge kwaliteit dat die later weer in toenemende mate werd gebruikt door professionals. Zoals de beroemde MC3500 mono-versterker, die dienst deed op het Woodstock festival en een icoon voor een generatie is geworden. McIntosh kwam recent met een nieuwe versie van deze versterker. De MC3500 Mk II.

Deze editie staat weer vol met testen:

Luidspreker: KEF LS60 Wireless – Actieve Streaming Luidsprekers

Het heeft geen zin om het te ontkennen. Ik ben een liefhebber van KEF luidsprekers. Mijn eerste serieuze set luidsprekers was – lang geleden – een paartje KEF Chorale III dat nog steeds in mijn bezit is. Op mijn werkkamer luister ik dagelijks naar een verre nazaat daarvan, de KEF LS50 (jarenlang de ‘Anniversary’ maar er komt ook een paar van de ‘Meta’-uitvoering).

In de loop van de tijd heeft ook een flink aantal andere modellen in mijn luisterruimte gestaan voor reviews. Toen ik de nieuwe KEF LS60 Wireless kreeg aangeboden voor deze review maakte ik dan ook bijna een sprongetje van geluk. (Nee, dat is wat overdreven, ik heb alleen maar juichend door de tuin gerend…). Waarom? Omdat ik denk dat de LS60 Wireless precies de futuristische luidspreker is waarvan ik de komst al jaren geleden voorspelde: een actieve high end luidspreker die je ‘aansluit op het internet’ en waar je verder niets bij nodig hebt om van de mooiste muziek te genieten. De toekomst is gearriveerd, en de luidspreker stond voor een kort moment in mijn huiskamer. Er is veel over te vertellen, dus er is geen seconde te verliezen. Let’s go…

Geïntegreerde versterker: Mola Mola Kula – Veelzijdige schoonheid

Een Nederlandse audiofabrikant die al sinds de oprichting in 2012 met zijn producten kan wedijveren met de internationale top is op zich al bijzonder. Maar wanneer dan ook nog het visuele voorkomen, de afwerking, de materiaalkeuze en de beschikbare mogelijkheden gelijke tred houden, spreken we van een unicum. Voor deze test heb ik de nieuwe Mola Mola Kula geïntegreerde versterker in de luisterruimte op bezoek. Een prachtig vloeiend gevormde sculptuur, die tweekleurig is uitgevoerd in prachtig bewerkte, massief aluminium gefreesde CNC-delen en daarbij ook is voorzien van een waar arsenaal aan bijzonder vooruitstrevende mogelijkheden.

Cd-speler: Marantz CD60 – Cd-speler in een nieuw design

Met de CD60 brengt Marantz een cd-speler uit die wil inpikken op de recente revival van de muziek-cd. De prijs mag niet zo laag zijn, het biedt wel hetzelfde fraaie design als de high-end Model 30 en Model 40n. En de karakteristieke sound van Marantz, is die er ook bij?

Luidspreker: Golden Ear BRX – Een echte aanrader!

Een speaker van het Amerikaanse luidsprekermerk Golden Ear stond al een tijdje op mijn verlanglijstje om eens uitgebreid te beluisteren. Ten eerste om te ondervinden of Amerikaanse speakers klankmatig de Europese oren kunnen strelen, ten tweede door het gebruik van een bandtweeter in nagenoeg al hun speakers en als laatste door de afwijkende filosofie om tot een goede laagweergave te komen. Golden Ear was tot twee jaar geleden in handen van de bekende luidsprekerontwerper Sandy Gross. De huidige eigenaar is kabelfabrikant AudioQuest. Sandy Gross zorgde voor spraakmakende ontwerpen bij Polk en Definitive Technology. Met Golden Ear gaat hij nog een stapje verder.

Muziekserver/ DAC: Diretta – Geluidsverbetering op netwerkniveau

Onlangs kwam AudioTweaks langs met een muziekserver, een DAC, nog wat geheimzinnige kastjes en een heleboel kabels. Deze werden aangesloten op een versterker met luidsprekers en beluisterd. Maar, het is niet zomaar een setje. Het complexe geheel bevat een nieuwe manier om data over een netwerk te transporteren. Volgens de fabrikant heeft dat een positieve uitwerking op de geluidskwaliteit. Los van de beschreven luisterervaringen gaat dit artikel technisch even de diepte in. Wie geen belangstelling heeft voor de techniek leest dus alleen ‘De setting for dummies’ en gaat verder met ‘Vertaling naar hardware’.

Luidsprekers: Focal On Wall 301 – Elegante muurspeakers bij je tv

Een soundbar wil je niet en voor losse speakers heb je dan weer geen plaats in de woonkamer. Alles openbreken om inbouwmodellen te plaatsen ligt je ook niet. Welke opties heb je dan nog als je in hogere kwaliteit wil luisteren? Wat dacht je van ophangen op de muur? In deze review bekijken we de On Wall 301-luidsprekers van Focal, passieve luidsprekers ontworpen om naast een televisie geplaatst te worden.

Versterker en cd-speler: Denon PMA-900HNE & DCD-900NE – Alleskunner met veel drive

De nieuwe PMA-900HNE is de eerste versterker van het Japans merk dat de vertrouwde Denon-versterking combineert met ingebouwde streaming. Je hebt dus eigenlijk niets extra’s nodig. Toch kun je deze alleskunner optioneel uitbreiden met de kakelverse DCD-900NE cd-speler.

PRODUCTNEWS AURALiC ARIES G1.1 en ALTAIR G1.1

REPORT FinkTeam Kim monitor luidsprekers bij iEar’ Tilburg – Doelbewust

anders

Hoewel de meeste van mijn testen in de eigen thuisomgeving plaatsvinden, is er ook altijd ruimte voor interessante uitzonderingen. Eén daarvan wordt in dit verhaal gevormd door de ‘Kim’ monitorluidspreker van het uit het Duitse Essen afkomstige FinkTeam. Een voor velen onbekende naam dat alles te maken heeft met het gegeven dat deze onderneming vooral expertise bij het ontwikkelen van nieuwe luidsprekermodellen voor andere fabrikanten levert. Dat het bedrijf vandaag de dag ook onder de eigen naam opereert, is te danken aan Marantz ambassadeur Ken Ishiwata. Die hoorde in 2014 het ruwe model van de latere WM-4 en wilde het graag gaan gebruiken voor eigen demonstraties. Nadat ook het publiek tijdens de presentatie op de High End München van 2016 zeer enthousiast reageerde, besloot het bedrijf het model daadwerkelijk in productie te nemen en de rest is geschiedenis. De hier te bespreken Kim is de jongste loot binnen het overzichtelijke, uit slechts drie modellen bestaande assortiment.

COLUMN Zomerse muziek

INTERVIEW Ron Knoester (muzikant)

SHOW Audio Show iEar’ 2022 – De grootste en leukste Audio Show van Nederland. Ruim 75 topmerken in 30 luisterruimtes. Op 26 & 27 november van 10.00 tot 18.00 uur is het weer zover, Audio Show iEar’ in het Willem II stadion in Tilburg.

REVIEWS Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies.

