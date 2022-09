Nieuwe uitgave: Music Emotion oktober 2022

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Op de cover: Denon PMA-1700NE – Japanse Geheimtipp

Sound United plaatste onlangs de nieuwe Denon PMA-1700NE geïntegreerde versterker op de stoep. De ‘dark side’ van deze schrijver fluisterde in dat zo’n gedoodverfde ‘mid-fi’ versterker best nog even zou kunnen wachten, alvorens liefdevolle aandacht te krijgen. Tijd voor het brein van uw auteur om eens uitgebreid te gaan reflecteren. Het zou genoegzaam duidelijk moeten zijn dat je met vooroordelen flink op je gezicht kunt gaan. Maar goed, hier dus de Denon PMA-1700NE.

Deze editie staat weer vol met testen:

Luidspreker: Dynaudio Focus 10 – Luxueuze Deense alleskunners

Een volledig high-end muzieksysteem dat uitsluitend uit twee compacte luidsprekers bestaat? Dat is de belofte van de nieuwe Dynaudio Focus 10, high-end actieve luidsprekers die enkel een stopcontact nodig hebben om muziek te spelen. Ook staat een draadloze verbinding met een televisie op het menu.

Geïntegreerde versterker: COS Engineering D10 – Een zeer veelzijdig

apparaat

De D10 van COS Engineering is een zeer veelzijdig apparaat met een modulaire opzet. Standaard bevat hij een voorversterker en een DAC. Optioneel kan men een streaming-ingang en een phono-voorversterker toevoegen. Qua uiterlijk is de D10 niet alleen fraai afgewerkt, maar ook zeer slim geconstrueerd met extreem nauwe toleranties. Alle panelen zijn blind gemonteerd (geen schroeven in zicht) en passen absoluut perfect en dat is iets dat niet vanzelfsprekend is, zelfs niet bij de meest esoterische high end-merken.

Noise cancelling-hoofdtelefoon: Sennheiser Momentum 4 Wireless – Muziekmaker voor onderweg

Met z’n nieuwste noise cancelling-hoofdtelefoon is Sennheiser toe aan de vierde generatie van de MOMENTUM Wireless. Qua design is het helemaal een frisse start, maar ook op vlak van batterijduur zijn forse stappen gezet.

Lineaire voedingen: PLiXiR Elite Balanced DC Power Supply – Een volledig gebalanceerde voeding van begin tot einde

De PLiXiR Elite Balanced DC Power Supply is niet zo maar de zoveelste netvoeding op rij. Integendeel, de Elite BDC is het paradepaardje van PLiXiR op het gebied van lineaire voedingen. En daar hebben ze bij PLiXiR goede redenen voor.

geïntegreerde versterker/DAC/phonoversterker/streamer: Serblin & Son Frankie – Prachtig eerbetoon

In de aanloop naar deze test ben ik tot de best schokkende ontdekking gekomen dat ik de afgelopen veertig jaar maar liefst veertien verschillende versterkers in mijn bezit heb gehad. De reden is eigenlijk relatief simpel en heeft ermee te maken dat het gaandeweg mijn audioloopbaan steeds duidelijker werd dat de versterker de meest invloedrijke schakel binnen een audioketen is. Natuurlijk vallen er nu hordes mensen over mij heen met de terechte opmerking dat luidsprekers toch veel meer verschil maken, maar de versterker bepaalt te allen tijde de ‘ziel’ en uitdrukkingsvaardigheid van een systeem. De hier te bespreken, volledig onbekende Frankie-versterker van de Italiaanse fabrikant Serblin & Son, is ondanks zijn opmerkelijke scherpe prijs één van de mooiste actuele voorbeelden waarom ik deze mening tot op de dag van vandaag ben toegedaan.

Versterker: Rega Elicit MK5 – Digitale upgrade voor Britse klassebak

Met een Mark 5-versie brengt Rega een update voor zijn populaire Elicit-versterker. De minimalistische look en de aandacht voor analoog en vinyl zijn gebleven, helemaal nieuw is een digitaal gedeelte waardoor je digitale bronnen kunt aansluiten. Een TV of een streamer bijvoorbeeld.

Stekkerblokken: Chord PowerHAUS M6 & S6 – Thuiskomen met de PowerHAUS

The Chord Company (niet te verwarren met Chord Electronics ltd.) bouwt al sinds 1985 relatief betaalbare kabels. Onlangs verschenen een tweetal power-producten in de vorm van stekkerblokken. Het topmodel PowerHAUS M6 heeft zes aansluitingen en kan voorzien worden van een toevoerkabel met een IEC 60320 C19-connector. Het stekkerblok heeft dan een passende IEC 60320 C20-aansluiting. Het Chord SignatureX netsnoer is leverbaar met de C19-stekker. Daarnaast bestaat de PowerHAUS S6, eveneens met zes aansluitingen en eveneens voor het IEC 60320-systeem. Beide stekkerblokken vragen een iets hogere investering. Zowel de ‘cost is no object’-constructie als de vraagprijs scheppen torenhoge verwachtingen. Wie op dit ambitieniveau inzet moet simpelweg overtuigend scoren.

Hub: Bluesound Hub – Stream je platenspeler door het huis

Je bent er helemaal dol op muziek overal in je huis af te spelen. Met streaming geen probleem, maar wat als je graag je vinylcollectie even goed in je woonkamer, keuken of op het terras wil horen? Drie platenspelers installeren? Of één Bluesound Hub?

Koptelefoon: Bowers & Wilkins PX7 S2 – Stijlvolle topper

Met de PX7 S2 presenteert Bowers & Wilkins een update voor de populaire PX7-koptelefoon. Die was een van de weinige geslaagde uitdagers voor het allerbeste van marktleider Sony. Nu dat het Japanse merk de nieuwe WH-1000XM5 lanceert, kan deze update met betere autonomie en een getweakt design op topniveau blijven meedraaien?

DAC: Musical Fidelity M6x DAC – Traditionele DAC

Bij Musical Fidelity wordt na de overname door Audio Tuning van Pro-Ject-eigenaar Heinz Lichtenegger stap voor stap het volledige assortiment vernieuwd. Met respect voor het verleden, zo blijkt uit de gloednieuwe M6x DAC die in onze testruimte arriveerde.

Draadloze oordopjes: Yamaha TW-E3B en TW-E5B – Vriendelijk voor je oren

De markt voor draadloze oordopjes lijkt aardig verzadigd. Van telefoonfabrikanten en de winkelketens met goedkope huismerkdoppen tot de echte hifi-merken. Iedereen brengt draadloze oordoppen op de markt. Wat kan een merk als Yamaha daar nog aan toevoegen? Best veel, zo ontdekten we in een uitvoerige test met de Yamaha TW-E3B en de TW-E5B draadloze oordoppen.

PRODUCTNEWS:

Primare SPA25 Prisma

Mika & Octavio

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus

SHOW: Music2: Showtime!

INTERVIEW: Harry Sacksioni (gitarist)

REVIEWS: Muziektips Ruud Jonker en Theo Wubbolts – Diverse (sa)cd/lp-recensies

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave