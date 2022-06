McIntosh komt met nieuwe MR89 AM/FM-tuner

McIntosh introduceert de MR89 AM/FM-tuner. Het high-end audioapparaat bevat allerlei verbeteringen waardoor luisteren naar de radio nog beter wordt. Zo zijn er aanpassingen gedaan aan de gevoeligheid, de signaal-ruisverhouding, de harmonische vervorming, de kanaalselectiviteit en de stereoscheiding.

De verbeterde signaalkwaliteitsmonitor van de MR89 kan gedetailleerde signaal-, multipath- en ruisniveaus van inkomende radiosignalen weergeven voor een betere plaatsing van de AM- of FM-antenne. Er is een RAA2 AM-antenne inbegrepen). Daarnaast bevat de tuner een paar gebalanceerde en ongebalanceerde analoge uitgangen en digitale coax- en optische uitgangen om de MR89 op elk home-audiosysteem aan te sluiten. Hij is voorzien van exclusieve McIntosh-radiofrequentiecircuits (RF) die sterke FM-signalen van nabijgelegen stations kunnen ontvangen, waardoor overbelasting of vervorming wordt vermeden die mindere tuners kunnen plagen. Daarnaast kunnen ze afstemmen op zwakkere FM-signalen met weinig tot geen ruis.

McIntosh MR89 AM/FM-tuner

De functies van de MR89 zijn onder andere verbeterde Stereo Blending en de introductie van een “High Blend”-optie. Daarnaast is er een Softmute-functie om de audio-uitvoer van stationsinvoer van lagere kwaliteit op te schroeven en een highcut-functie voor hoge frequenties. Dankzij de ondersteuning voor FM Radio Broadcast Data System (RBDS) kan er informatie over de zender en muziek worden weergegeven. Er is een instelbare zoekfunctie en je kunt meer dan twintig voorkeuzezenders opslaan.

Advertentie

De twee uitgangsmeters van 60 dB tonen het signaalniveau dat wordt geleverd door de analoge uitgangen van elk kanaal, terwijl het volume wordt geregeld door de voorversterker, geïntegreerde versterker of ander bedieningsapparaat. De meters op de MR89 geven nauwkeurig de audio-uitvoer van het linker- en rechterkanaal weer die wordt gegenereerd door het station.

Ideaal voor versterkers, draaitafels en luidsprekers

Het voorpaneel van zwart glas, de meters, knoppen en eindkappen van geborsteld aluminium zijn allemaal ondergebracht in een roestvrijstalen chassis dat is gepolijst met een luxueuze spiegelafwerking in McIntosh-esthetiek. De MR89 kan worden gecombineerd met een verscheidenheid aan versterkers, draaitafels, cd-spelers, thuisbioscoopprocessors, kamercorrectieapparaten, luidsprekers en andere broncomponenten om een ​​compleet home-audiosysteem te maken.

Bestellingen voor de MR89 kunnen nu worden geplaatst bij geautoriseerde McIntosh-dealers. De verzending zal naar verwachting in juni 2022 beginnen naar de Verenigde Staten en Canada, en kort daarna naar de rest van de wereld. De adviesprijs is 5.500 dollar, wat omgerekend ongeveer 5.300 euro is.