Nieuws Audio Hoofdtelefoons

Loewe lanceert Loewe leo: een nieuwe over-ear hoofdtelefoon

23 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Loewe leo 3

Loewe, een Duits merk dat bekend is van zijn televisies en audioapparatuur, betreedt een nieuwe markt met de introductie van zijn eerste over-ear hoofdtelefoon, de Loewe leo. Om dit te markeren, werkt Loewe samen met twee bekende gezichten: voetballer Kylian Mbappé en muziekproducent David Guetta.

hoofdtelefoon Loewe

De Loewe leo is ontworpen om een complete hifi-audio-ervaring te bieden, met de nadruk op geluidskwaliteit en duurzaamheid. De hoofdtelefoon beschikt over een DAC van topkwaliteit en 50 mm drivers die zijn gemaakt van Olefin Composite Elastomer (OCE). Dit materiaal is gekozen voor zijn lichte gewicht en duurzaamheid, wat bijdraagt aan heldere vocalen en gedetailleerde hoge tonen.

Wat de specificaties betreft, ondersteunt de Loewe leo een reeks geavanceerde audiofuncties. De koptelefoon biedt adaptieve ruisonderdrukking en een transparantiemodus. Voor een meeslepende luisterervaring ondersteunt de Loewe leo Hi-Res Audio Wireless, Spatial Audio en Dolby Atmos. De hoofdtelefoon is uitgerust met Bluetooth LE Audio en de LC3+ codec, wat een draadloze weergave met hoge resolutie mogelijk maakt bij 96 kHz / 24-bit. Gebruikers kunnen het geluidsprofiel personaliseren via de Mimi Sound Personalisation-functie in de Loewe-app. Met een accuduur tot 65 uur biedt de hoofdtelefoon prestaties gedurende meerdere dagen. Slimme functies zoals ondersteuning voor spraakassistenten en realtime AI-vertaling maken de Loewe leo een veelzijdige audio-metgezel.

Het ontwerp van de Loewe leo is gemaakt met het oog op zowel comfort als duurzaamheid. Het frame is gemaakt van geanodiseerd aluminium en de kussens van echt leer, wat bijdraagt aan zowel de esthetiek als de levensduur van het product. Het opvouwbare ontwerp is gemaakt voor mobiliteit. Belangrijk is dat veel onderdelen van de hoofdtelefoon kunnen worden hersteld, vervangen of geüpgraded. De hoofdtelefoon is verkrijgbaar in de kleuren midnight blue en moonlight beige voor een adviesprijs van € 1.299.

Reacties (0)

Lees meer

Tapo-C660-KIT_EU_03 Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 25 juni 2025

TP-Link lanceert Tapo C660 4K beveiligingscamera met zonnepaneel

25 juni 2025
herQs Blaze 20
Acties 24 mei 2025

Maak kans op een herQs Blaze of Yaber T2 Plus Keith Haring limited edition

24 mei 2025
Mickey 17 Entertainment
Nieuws Tips en advies Entertainment Films en series 23 mei 2025

Streamingtips #21 – Mickey 17, Birdman en Sirens

23 mei 2025
Volumio Rivo Plus Audio
Reviews Audio Netwerk en streaming 24 mei 2025

Review: Volumio Rivo Plus – Bedreven streamer voor je DAC

24 mei 2025
Oppo A5 5G Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 10 juni 2025

Oppo A5 5G: smartphone zet in op onbreekbaar ontwerp

10 juni 2025
Audiovector Trapeze Ri_40 Audio
Music Emotion Verslag Audio 01 juli 2025

Audiovector Trapeze Ri – Heel veel luisterplezier

01 juli 2025
Pioneer_udp-lx500b-Chassis Beeld
Nieuws Beeld Blu-rayspelers Mediaspelers 13 mei 2025

Na 45 jaar stapt Pioneer uit de markt voor schijfjes

13 mei 2025
Dreame Cyber X Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten Tuin en terras 05 september 2025

Ook Dreame laat traplopende robotstofzuiger zien tijdens IFA 2025

05 september 2025