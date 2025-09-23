Loewe lanceert Loewe leo: een nieuwe over-ear hoofdtelefoon

De Loewe leo is ontworpen om een complete hifi-audio-ervaring te bieden, met de nadruk op geluidskwaliteit en duurzaamheid. De hoofdtelefoon beschikt over een DAC van topkwaliteit en 50 mm drivers die zijn gemaakt van Olefin Composite Elastomer (OCE). Dit materiaal is gekozen voor zijn lichte gewicht en duurzaamheid, wat bijdraagt aan heldere vocalen en gedetailleerde hoge tonen.

Wat de specificaties betreft, ondersteunt de Loewe leo een reeks geavanceerde audiofuncties. De koptelefoon biedt adaptieve ruisonderdrukking en een transparantiemodus. Voor een meeslepende luisterervaring ondersteunt de Loewe leo Hi-Res Audio Wireless, Spatial Audio en Dolby Atmos. De hoofdtelefoon is uitgerust met Bluetooth LE Audio en de LC3+ codec, wat een draadloze weergave met hoge resolutie mogelijk maakt bij 96 kHz / 24-bit. Gebruikers kunnen het geluidsprofiel personaliseren via de Mimi Sound Personalisation-functie in de Loewe-app. Met een accuduur tot 65 uur biedt de hoofdtelefoon prestaties gedurende meerdere dagen. Slimme functies zoals ondersteuning voor spraakassistenten en realtime AI-vertaling maken de Loewe leo een veelzijdige audio-metgezel.

Het ontwerp van de Loewe leo is gemaakt met het oog op zowel comfort als duurzaamheid. Het frame is gemaakt van geanodiseerd aluminium en de kussens van echt leer, wat bijdraagt aan zowel de esthetiek als de levensduur van het product. Het opvouwbare ontwerp is gemaakt voor mobiliteit. Belangrijk is dat veel onderdelen van de hoofdtelefoon kunnen worden hersteld, vervangen of geüpgraded. De hoofdtelefoon is verkrijgbaar in de kleuren midnight blue en moonlight beige voor een adviesprijs van € 1.299.