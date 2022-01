IKEA en Sonos komen met nieuwe Symfonisk-boekenplankspeaker

De samenwerking van IKEA en Sonos wordt uitgebreid met een nieuwe Symfonisk boekenplankspeaker. Het gaat om de tweede generatie van de audioplank met een nieuwe positie voor de knoppen, betere hardware en een lager standby-verbruik.

De speaker is op de Nederlandse IKEA-website gespot en komt in twee kleuren: wit en zwart. De prijs van de boekenplankspeaker is 99,95 euro en op dit moment is hij nog niet verkrijgbaar. De speaker heeft een afmeting van 10 x 15 x 31, een snoerlengte van 1,5 meter (al wordt er ook gesproken over 2 meter) en er is apart een ophangbeugel voor de luidspreker verkrijgbaar.

Sonos en IKEA

Op de site is de informatie over de nieuwe speaker erg summier, maar Tweakers schrijft dat de woordvoerder meer heeft prijsgegeven over de nieuwe Sonos-speaker bij de Zweedse meubelgigant. Zo zou het nieuwe model een verbeterde, sneller processor hebben en meer geheugen. Verder maakt het gebruik van hetzelfde protocol als de andere IKEA x Sonos-producten.

Het is positief dat het stroomverbruik verminderd is wanneer het apparaat in standby staat, want dat is beter voor het milieu en voor je stroomrekening. Het verschil is 0,50 Watt, want eerdere modellen zijn 2,55 Watt versus 2,05 Watt. Je kunt de nieuwe Symfonisk speakers herkennen aan het modelnummer E1922, want de oudere boekenplankluidsprekers hebben modelnummer E1801.

Symfonisk boekenplankspeaker

Eerder reviewden we de Symfonisk boekenplankspeaker: “Met name voor diegenen zonder groot budget voor audio die toch een goed geluid willen en dit op stijlvolle wijze in de leefomgeving willen integreren zijn de Symfonisk-speakers een fraaie oplossing. De boekenplank-speaker is meer de speaker voor een kleine ruimte of voor erbij en komt beter uit de verf in een stereo-opstelling. De speakers zijn zeer eenvoudig in gebruik, hebben een strak en tijdloos design en kunnen met andere Symfonisk- of Sonos-speakers gekoppeld worden. Daarbij is de flexibele plaatsing van de boekenplank-speaker een mooi pluspunt.”

Wanneer de speakers precies beschikbaar komen bij IKEA, is onbekend.