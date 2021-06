IKEA en Sonos introduceren Symfonisk wandpaneelspeaker met WiFi

IKEA Symfonisk wandpaneelspeaker

Net als de in 2019 gelanceerde Symfonisk tafellamp-speaker en boekenplank-speaker maakt deze nieuwe speaker deel uit van het IKEA Home Smart-assortiment waarmee IKEA zoveel mogelijk mensen wil laten genieten van een slimmer dagelijks leven thuis door technologie en digitale oplossingen te combineren met gebruiksvriendelijke en betaalbare wooninrichting.

Met zijn verschillende designs sluit de nieuwe Symfonisk wandpaneelspeaker volgens IKEA perfect aan op de rest van het interieur. De speaker is standaard verkrijgbaar in het wit of zwart, met als print een knipoog naar visuele geluidstrillingen. Wil je liever wat meer kleur in je interieur of een andere look voor in elke kamer, dan kun je gaan voor de verwisselbare panelen in verschillende prints. Je kan de speaker aan de muur hangen, maar ook op de kast plaatsen, of op de grond tegen een muur zetten. Let wel dat je altijd een stopcontact in de buurt moet hebben om de speaker op aan te sluiten.

De Symfonisk wandpaneelspeaker werkt via WiFi. Je kunt hem gebruiken als enige speaker in een kamer of als systeem verbinden met andere producten uit het Symfonisk assortiment of met andere Sonos-producten. Net als de vorige Symfonisk-producten maakt ook deze nieuwe speaker deel uit van het Sonos-systeem. Dat betekent dat je verbinding kunt maken met meer dan 100 streamingdiensten en met het volledige productassortiment van Sonos.

Je kan de nieuwe speaker ook deel laten uitmaken van de IKEA Home Smart omgeving (Sonos-app is nog steeds vereist). De speaker is compatibel met de TRÅDFRI snelkoppelknop en de Symfonisk afstandsbediening.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe Symfonisk speaker is vanaf 15 juli in het wit of zwart beschikbaar in de Belgische en Nederlandse IKEA winkels en op IKEA.be en IKEA.nl. De prijs bedraagt 179 euro. De overige 12 panelen zijn beschikbaar vanaf september. Het paneel met vinyl afbeelding en het paneel met verfspatten kosten 16,99 euro. De overige 10 artistieke panelen zijn online verkrijgbaar of via bestelling in de winkel tegen een nog te bepalen verkoopprijs.