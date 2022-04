iEar’ invites: KEF – 12, 13 & 14 mei

Nieuwe Vlaggenschip luidsprekers van KEF

De KEF Blade & Reference modellen zijn bijgewerkt met KEF’s nieuwste akoestische innovaties, waaronder Metamaterial Absorption Technology (MAT).

KEF lanceert met trots de nieuwste technologie in hun baanbrekende Blade luidsprekers. De Blade’s laten zien hoe innovatie en design het meest nauwkeurige en realistische geluid kunnen creëren met akoestiek in gedachten. KEF wordt gekenmerkt door zijn uitstekende geluidskwaliteit en streeft naar een superieure luisterervaring. Blade gaat over het perfectioneren van een baanbrekend concept om mensen te verrassen met de ultieme luisterervaring. De ontwikkelingen in de nieuwste Blade vloerstaande luidsprekers zijn talrijk, waaronder de toevoeging van Metamaterial Absorption Technology (MAT).

Voor degenen die een voortreffelijke smaak hebben, een diepe gehechtheid aan hun audio-ervaring en gedurfde grensbrekers zijn, is Blade de voor de hand liggende keuze. Eerst en vooral is het geluid opvallend. Het kaliber is uitzonderlijk. Het ontwerp getuigt van een avontuurlijke gevoeligheid voor wie een statement wil maken. De speakers staan ​​trots als audiofiel kunstwerk in hun huis.

De Reference reeks laat zien hoe innovatie en design het meest nauwkeurige en realistische geluid kunnen creëren met akoestiek in het achterhoofd. KEF wordt gekenmerkt door zijn uitstekende geluidskwaliteit en streeft naar een superieure luisterervaring. Elk paar Reference-series speakers kan binnen een halve decibel worden gekoppeld aan de door het laboratorium onderhouden referentiestandaard. Vandaar hun naam. De ontwikkelingen in de nieuwste The Reference-luidsprekers zijn talrijk, waaronder de toevoeging van Metamaterial Absorption Technology (MAT).

De geluidskenners die de luxe van superieur geluid in hun huis willen ervaren en vinden dat deze herinneringen de komende jaren moeten worden gekoesterd en opnieuw bekeken, zullen in De Reference investeren. De nostalgische waarde van je favoriete nummer wordt geaccentueerd met de levering van de Reference. De Reference-serie omvat twee drieweg vloerstaande luidsprekers, een drieweg staande luidspreker en twee drieweg center luidsprekers die ook kunnen worden gebruikt als links-midden-rechts (LCR) luidsprekers. Het zijn elegante luidsprekers voor luisteraars met een uitstekende smaak; een luidspreker die een leven lang herinneringen zal opleveren en net zo lang zal presteren.