Beleef de muziek, maar denk aan je oren

Muziek is onze passie. Net als jullie willen ook wij ons hele leven lang in goede gezondheid van muziek kunnen genieten. En dan is het toch belangrijk om ook naar de keerzijde van muziek maken of muziek luisteren te kijken. Te lang je oren blootstellen aan hoge volumes kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Gehoorbeschadiging is vandaag de dag een hot item. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) loopt circa de helft van alle 12- tot 35-jarigen het risico op gehoorverlies. Daarbij is er een direct verband aangetoond tussen langdurige luistersessies en blootstelling aan een hoog volume via hoofd- en oortelefoons.

Een gehoorbeschadiging hoeft niet alleen gehoorverlies te betekenen, maar bijvoorbeeld ook oorsuizen. Kijk maar eens naar het oplopende aantal gevallen van tinnitus (oorsuizen) bij de jeugd door te luide muziek. Iedereen fietst tegenwoordig met oordopjes in. Nu zijn de oordopjes niet het probleem, maar wel het volume. Ze staan simpelweg te luid. Veel oordopjes geven pas goed geluid wanneer ze op een hoger volume staan. Je voelt de bas en hoort de kleine details in de muziek. Op lager volume vallen veel details weg, waardoor je toch al snel geneigd bent om het volume op te krikken. En dat is natuurlijk weer slecht voor je oren. Yamaha heeft hier echter iets op gevonden. Maak kennis met Listening Care en houd je oren in topconditie.