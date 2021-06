Etymotic Evo is een nieuwe multi-driver in-ear voor audiofielen

De Etymotic EVO zijn in-ears voor de echte audiofiel. Volgens Etymotic levert de EVO dankzij het tweewegontwerp een strakke en diepe sub-bas en een authentiek en transparant geluid over het hele frequentiespectrum.

De nieuwe in-ears maken gebruik van drie Balanced Armature Drivers in een speciale roestvrijstalen behuizing. Deze behuizing moet niet alleen prachtig klinken, maar is volgens het bedrijf ook een lust voor het oog. De Etymotic EVO is uitgerust met de Estron T2 Talon Connector.

De nieuwe in-ears moeten comfortabel binnen de oorschelp passen, waardoor de meeste mensen verzekerd zijn van een optimale fitting. De in-ears zijn ontworpen om maximale prestaties te leveren met een high-end Estron-kabel. In de doos vind je daarom de Linum BaX T2. De lichtgewicht kabel zorgt voor betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Specificaties Etymotic EVO

Frequency Response: 20 Hz – 16 kHz

Transducers: Dual Balanced Armature Low Frequency Drivers, Single Midrange / Treble Balanced Armature Driver

Impedance: 47 ohms

Sensitivity: 1khz – 99 dB SPL at 0.1V

Crossover: 2-Way

Over Etymotic

Etymotic vond in 1984 de in-ear hoofdtelefoon uit. Later kwam het bedrijf met de eerste hifi-noisecancelling in-ear oortelefoon met Balanced Armaturedrivers, namelijk de ER-4 (1991). Deze werd volgens het bedrijf de basis voor alle latere in-ear oortelefoons en in-ear monitors wereldwijd. Het bedrijf is ook actief in de hoortoestelindustrie.

Prijs en beschikbaarheid

De Etymotic EVO is per direct verkrijgbaar voor een prijs van 599 euro.