Dirac Live Active Room Treatment belooft trillende bass te elimineren

Dirac Live Active Room Treatment is een nieuwe optimalisatie van Dirac waarmee de trillende bass uit muziek wordt gehaald en een wat schonere audio-ervaring volgt. Dat doet het door je home cinema-opstelling als één systeem te zien in plaats van allemaal aparte delen.

De audio wordt zo verwerkt en daarbij voegt deze software ruimtelijk geluid toe. Dit ontstaat door alle speakers in de ruimte te laten samenwerken in plaats van ze allemaal apart te benaderen. Samen kunnen ze dan de ruwe randjes van de bass verwijderen voor een betere audio-ervaring. Door de zogeheten ‘decay’-tijd digitaal te reduceren ontstaat er veel schoner geluid. ‘Decay’-tijd is hoe lang er nodig is voor de bass om te stoppen door de ruimte heen te kaatsen.

Dirac Live Active Room Treatment

Het schijnt een veelvoorkomend probleem te zijn bij home cinema-setups: een bass die te veel aanwezig is omdat hij van teveel kanten blijft doorklinken. Daar moet Dirac Live Active Room Treatment een einde aan maken. Je kunt natuurlijk ook geluidsdemping op de muur installeren, maar dit is een digitale mogelijkheid om dat trucje voor elkaar te krijgen. Eigenlijk een beetje zoals actieve ruisonderdrukking, waarbij de ongewilde geluidsgolven worden weggehaald om zo een schone audio-ervaring te bieden.

Het systeem weet automatisch het hele geluidssysteem onder handen te nemen en blijft dit bestuderen en verbeteren. Hierbij worden ook passieve luidsprekers actiever. Je moet om dit systeem te gebruiken wel een systeem hebben dat bestaat uit meer dan één speaker. Hoe meer hoe beter: de ruimtelijke optimalisatie wordt namelijk beter naarmate er meer audio-ondersteuning in de kamer aanwezig is.

StormAudio

Wil je het ook gebruiken? Het wordt vanaf nu een gratis upgrade voor alle StormAudio-processoren en AVR’s die vanaf dit moment worden aangeschaft. Het komt naar StormAudio via een firmware-update in de lente. Heb jij al iets van StormAudio staan, maar heb je dat voor 1 januari gekocht, dan moet je helaas een licentie kopen om gebruik te kunnen maken van Dirac Live Active Room Treatment en die kost 299 dollar (waarschijnlijk ongeveer hetzelfde in euro).

