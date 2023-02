Details en prijzen Sonos Era-speakers duiken op

Al maanden gaan er geruchten over nieuwe luidsprekers van Sonos. De Amerikaanse fabrikant zou met de nieuwe modellen diverse verbeteringen willen doorvoeren, waaronder de toevoeging van spatial audio. De eerste twee nieuwe modellen die we binnenkort mogen verwelkomen zijn de Sonos Era 100 en Era 300.

De Amerikaanse collega’s van The Verge hebben al heel wat details over beide luidsprekers opgedoken, al lijkt het er sterk op dat Sonos stiekem wat details met hun gedeeld heeft. Hoe het ook zij; interessant zijn de nieuwe luidsprekers wel. Zo komen de Era 100 en Era 300 met een usb-c-aansluiting en zijn ze voorzien van bluetooth en WiFi 6. Daarnaast komen beide luidsprekers met ondersteuning voor AirPlay 2 en kun je middels een optionele adapter een bron aansluiten op de usb-c-poort.

De Era 100 is de opvolger van de Sonos One en krijgt een design dat aardig vergelijkbaar is. De luidspreker moet echter eenstuk beter klinken, met een extra tweeter en betere basprestaties. Het stereo-effect van dit model is volgens Sonos aanzienlijk beter dan dat van zijn voorganger.

Interessanter is de Era 300, wat een model is dat net onder de Sonos Five geplaatst wordt. Uniek aan de Era 300 is dat het een zogenaamde spatial audio-luidspreker is. Dat betekent dat hij ontworpen is voor de weergave van ruimtelijke audio – waaronder Dolby Atmos – en audio in 360 graden kan verspreiden middels in totaal zes drivers. Ook interessant is dat de Era 300 als Dolby Atmos-surroundluidspreker in een opstelling met de Sonos Arc of Beam (Gen 2) gebruikt kan worden.

Naar verwachting krijgt de Sonos Era 100 een prijs van 250 dollar mee, waarmee hij een paar tientjes duurder is dan de Sonos One. De Era 300 is met een prijs van 450 dollar iets goedkoper dan de Sonos Five. De verwachting is dat Sonos de luidsprekers in de komende weken officieel lanceert.