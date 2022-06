De Px7 S2 is gebaseerd op een nieuw akoestisch platform. In het midden bevinden zich nieuwe 40mm drivers, ontworpen voor de eisen van een hoofdtelefoon. De drivers zijn zorgvuldig in iedere oorschelp geplaatst, zodat de afstand tot het oor van de luisteraar vanaf ieder driverpunt gelijk is. De Px7 S2 is ook voorzien van de Qualcomm’s aptXTM Adaptive draadloze technologie om de draadloze muziekoverdracht van compatibele telefoons, tablets en computers automatisch te optimaliseren. Tel daar de krachtige, door Bowers & Wilkins ontwikkelde, DSP (Digital Signal Processing) bij op en het resultaat is een geluidskwaliteit van 24 bits in hoge resolutie bij gebruik van geschikte streamingdiensten. USB-C- en 3,5mm-kabelaansluitingen worden ook ondersteund. Beide kabelsoorten zijn te vinden in het meegeleverde draagtasje.

De hoofdtelefoon is uitgerust met de geoptimaliseerde ruisonderdrukkingstechnologie van Bowers & Wilkins om ongewenste geluiden buiten te houden, zonder concessies te doen aan de muzikaliteit. Zes verbeterde microfoons werken samen voor de beste resultaten: twee microfoons meten de output van iedere driver, twee reageren op externe omgevingsgeluiden en twee bieden optimale verstaanbaarheid dankzij de verbeterde ruisonderdrukking.

De Px7 S2 is de eerste hoofdtelefoon die kan worden bediend met de Bowers & Wilkins Music-app. Met de app koppel je de Px7 S2 aan een mobiel apparaat of stem je het geluid af met behulp van aanpasbare EQ. Daarnaast schakel je er de transparante modus van de ruisonderdrukking mee in of uit. Hiermee laat je meer of minder externe geluiden binnen. Tot slot kun je met de app ook het batterijniveau van de hoofdtelefoon monitoren. In een toekomstige upgrade wordt voor gebruikers de mogelijkheid toegevoegd om hun favoriete muziek rechtstreeks vanaf hun mobiele apparaat naar de Px7 S2 te streamen.

De oorschelpen zijn ook voorzien van knoppen, zodat je de hoofdtelefoon tevens zonder de app kunt bedienen. Bovendien kunnen luisteraars de Px7 S2 gebruiken om de spraak assistent van hun telefoon te activeren met slechts één druk op de knop. Met een batterijduur van 30 uur gaat de Px7 S2 de hele dag of zelfs langer mee, met één oplaadsessie. Een snelle oplaadsessie van 15 minuten is voldoende voor zeven extra uren luisterplezier.

De Px7 S2 is verkrijgbaar in drie kleuren: grijs, blauw en zwart. De hoofdtelefoon is slanker, lichter en uitgerust met luxere oorkussens, voorzien van verbeterd traagschuim dat perfect over de oren past. Vanaf 29 juni is de px7 S2 verkrijgbaar voor €429.