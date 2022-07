Bluetooth LE Audio maakt tv luisteren op meerdere hoofdtelefoons mogelijk

Bluetooth LE (Low Energy) Audio is een overkoepelende term voor een reeks aan nieuwe technologieën binnen de bluetooth-standaard. De nieuwste generatie van de standaard vervangt de oudere SBC-codec voor de LC3-codec, waarmee de audiokwaliteit verbeterd moet worden en tegelijkertijd de bitrate verlaagd wordt. Met een gelijke bitrate kan de audiokwaliteit nog verder verbeterd worden. Een lagere bitrate kan zorgen voor een langere accuduur.

Een volledig nieuwe feature is Auracast. Dit is een systeem waarmee audio uitgestuurd kan worden naar meerdere ontvangers. Met Auracast wordt het mogelijk voor een televisie om een of meer audiostreams naar een vrijwel onbeperkt aantal hoofdtelefoons te sturen. De gebruiker kan de gewenste stream zelf kiezen, via een keuze zoals je kiest voor je WiFi-netwerk, een QR-code of een NFC-tag. Niet alleen een televisie kan als bron gebruikt worden. Ook smartphones of omroepsystemen kunnen dienst doen als Auracast-zender.

Tot slot biedt de nieuwste generatie Bluetooth LE Audio ondersteuning voor gehoorapparaten. Deze kunnen bijvoorbeeld aan een televisie gekoppeld worden waarna audio perfect gesynchroniseerd naar de linker en rechter gehoorapparaten verstuurd worden. De eerste apparaten die de nieuwste versie van Bluetooth LE Audio ondersteunen worden later dit jaar aangekondigd.