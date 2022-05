Anker lanceert SoundCore Liberty 3 Pro draadloze oordopjes

SoundCore is het audiomerk van Anker, net als Eufy het smarthomemerk van de fabrikant is. De SoundCore Liberty 3 Pro zijn de nieuwste draadloze oordoppen in de Liberty-reeks. Ze beschikken over een coaxiaal uitgelijnde akoestische architectuur met een gebalanceerde armature driver van Knowles. Deze is gekoppeld aan een dynamische driver van 10,6 mm. LDAC wordt ondersteund voor audio in een hoge resolutie. Via de bijbehorende Soundcore-app kun je het geluidsprofiel verder afstemmen.

“De Liberty 3 Pro is het resultaat van het jarenlang optimaliseren van onze headphones en de Liberty 3 Pro is het best klinkende model tot nu toe” zegt Steven Yang, oprichter en CEO van Anker Innovations. “We hebben samengewerkt met 20 Grammy Award-winnende audio-producenten om de beste oordopjes te ontwikkelen. De Liberty 3 Pro is met zijn krachtige bas en scherpe hoge geluiden een belangrijke doorbraak in geluidskwaliteit en het reproduceren van dynamische audio, ongeacht het genre.”

De nieuwe oordoppen zijn uitgerust met HearID ANC, gepersonaliseerde ruisonderdrukking dat automatisch wordt aangepast op basis van externe omstandigheden. Er wordt een op maat gemaakt geluidsprofiel gecreëerd door de in-ear druk te analyseren. De draadloze oordoppen beschikken over 32 uur speeltijd. Je kunt acht uur muziek luisteren per keer, waarna je via de oplaadcase nog eens drie keer volledig kunt opladen.

De SoundCore Liberty 3 Pro beschikt over een ergonomisch ontwerp en een comfortabele pasvorm met siliconen oorvleugels. Het draagcomfort wordt volgens Anker bevordert door een luchtdrukontlastende structuur. Ze zijn dan ook 30 procent kleiner dan de voorganger en zijn waterbestendig met een IPX4-classificatie.

Prijs en beschikbaarheid

De SoundCore Liberty 3 Pro is per direct verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, grijs en paars. De verkoopadviesprijs is 159 euro.