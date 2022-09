Yale zet indringers in de spotlight met de Floodlight Camera

De Yale Floodlight Camera zet indringers echt in de spotlight, want deze buitencamera beschikt over twee lampen van maar liefst 2.000 lumen. Het leuke is dat het een achterplaat is met drie armen. Onderaan de camera en bovenaan de twee lampen. Je kunt iedere arm precies zo draaien zodat je hele tuin of terrein goed in de gaten gehouden kan worden. De camera is met ip65 waterdicht.

Je kunt het licht overigens aanpassen in de Yale View-app. Er zijn verschillende lichtscenario’s mogelijk, bijvoorbeeld alleen verlichting inschakelen als het donker is, of enkel bij bewegingsdetectie. Wie dat wil kan ook een sirene van 110 decibel inschakelen om de indringers echt weg te jagen.

Naast de twee lampen heb je natuurlijk ook een camera aan boord. Deze camera heeft een Full HD-resolutie en een livestream zie je via de Yale View-app. Tweewegcommunicatie, bewegingsmeldingen en nachtzicht zijn uiteraard ook aanwezig. De camera moet je bedraad aansluiten, waarbij Yale de tip geeft om een professionele installateur in te schakelen. Hangt de camera eenmaal aan de buitenmuur, dan heb je geen extra kosten. Een abonnement is namelijk niet nodig. Alle functies heb je na aanschaf tot je beschikking. Je kunt de beelden ook lokaal opslaan met een micro-sd-kaart. Stemassistenten worden ook ondersteund.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

Of de Yale Floodlight Camera ook naar Nederland komt is nog onduidelijk. In september komt de beveiligingscamera in ieder geval op de markt bij onze buren in Groot-Brittannië voor 169,99 pond. Bekijk de beveiligingscamera ook op de website van Yale.

Lees meer over Yale.