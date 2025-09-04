Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging

Yale lanceert betaalbaar slim slot Linus Smart Lock L2 Lite

04 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Yale Linus Smart Lock L2 Lite

Een betaalbaar slim slot om je voordeur zonder sleutels te openen? Yale doet het met de Linus Smart Lock L2 Lite voor 139 euro.

IFA 2025 Yale Linus Smart Lock L2 Lite IFA

Slimme sloten zijn vaak niet de goedkoopste smarthome-producten. Dat moet anders kunnen, zo dacht Yale. Het merk komt nu met de Yale Linus Smart Lock L2 Lite, een slim slot voor 139 euro. Je hebt dus geen sleutel meer nodig, want door de KeySense-technologie kun je snel en makkelijk vergrendelen en ontgrendelen en hoef je niet meer naar de sleutels te zoeken met een boodschappentas in je handen. KeySense stelt je in staat om de deur met één druk op de knop van binnenuit te ontgrendelen. En ben je buiten? Het slimme slot gebruikt de locatie van je telefoon om de deur automatisch te ontgrendelen wanneer je in de buurt komt. Aan de buitenkant zie je sowieso niks. Het slimme slot zit volledig aan de binnenkant gemonteerd.

Via de app kun je ook vrienden of familie toegang geven tot je huis, zonder dat er fysieke sleutels nodig zijn. Ook handig voor andere gasten of huurders. Via de app geef je makkelijk een persoonlijke toegangscode die je weer intrekt zodra de huurperiode voorbij is. De installatie is volgens Yale heel eenvoudig. Je hebt geen installateur nodig en kunt alles makkelijk zelf. In combinatie met de Yale ConnectX Wi-Fi Bridge krijg je nog meer mogelijkheden om de deur op afstand te openen. Ondersteuning is er verder voor Matter via Thread.

Prijs en beschikbaarheid

Je moet nog even wachten, maar de Yale Linus Smart Lock L2 Lite is vanaf 3 december verkrijgbaar voor 139 euro.

