Xiaomi komt met flink scala aan smarthome- en huishoudapparaten

Omdat het overzicht van nieuwe Xiaomi-producten vrij groot is, gaan we er in een rap tempo doorheen. We beginnen bij de smartwatch. De Xiaomi Watch S4 41mm biedt geavanceerde functies voor gezondheid en fitness aan. Het horloge heeft een helder 1,32-inch amoled-scherm, is met 32 gram licht en is verkrijgbaar in diverse kleuren, waaronder een speciale Sunset Gold Edition met een gouden Milanese band. Het is ontworpen om heel de dag comfortabel te dragen, of je nu sport, werkt of slaapt.

Op het gebied van gezondheid biedt de Watch S4 een verbeterde hartslagmodule voor nauwkeurige tracking tijdens het sporten en een diepgaande slaapanalyse met een begeleid verbeterplan. Met meer dan 150 sportmodi, dual-band GNSS voor routetracking en een speciale sportvlogfunctie is het een veelzijdige partner voor elke activiteit. De batterij gaat tot acht dagen mee en is snel op te laden.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro

De Xiaomi Open Wear Stereo Pro zijn open-ear oordopjes die ontworpen zijn voor langdurig en comfortabel luisterplezier. Dankzij een lichtgewicht, ergonomisch ontwerp met een driepuntsondersteuningssysteem en flexibele memorytitaniumdraad blijven ze stevig en prettig zitten, zelfs tijdens het sporten. De batterij biedt tot 8,5 uur afspeeltijd, wat je met de oplaadcase kan verlengen tot 45 uur. Met 10 minuten snelladen kun je twee uur luisteren.

Deze oordopjes hebben een multidriversysteem, Hi-Res Audio Wireless-certificering en Dimensional Audio, waarvan het laatste zich aanpast aan hoofdbewegingen. Je kunt het geluid personaliseren met Harman AudioEFX en Harman Master EQ-presets. Een achterliggend systeem vermindert bovendien geluidslekkage met meer dan zestig procent, waardoor je discreet kunt luisteren in stille omgevingen zoals een kantoor of bibliotheek.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Ter ere van het tienjarig jubileum van zijn wearables introduceert Xiaomi de Smart Band 10 Glimmer Edition, een fitnesstracker die stijl en functionaliteit combineert. Het Glimmer Gold-model heeft een premium uitstraling en een helder 1,72-inch amoled-scherm. Je kunt de smartband niet alleen om je pols dragen, maar ook als hanger of tasaccessoire.

De band ondersteunt meer dan 150 sportmodi, biedt geavanceerde slaapanalyse en kan hartslaggegevens delen met fitnessapparaten van derden. Aangedreven door Xiaomi HyperOS, functioneert het ook als een slimme hub voor het bedienen van andere apparaten. Ook heeft die een batterijduur van tot 21 dagen en meer dan tweehonderd aanpasbare wijzerplaten.

Xiaomi Robot Vacuum 5 en Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro

De Xiaomi Robot Vacuum 5-serie bestaat uit twee modellen die zijn ontworpen voor slim en efficiënt schoonmaken. De 5 Pro is het topmodel van deze reeks, met een zuigkracht van 20.000 Pa en een slimme intrekbare radar (dToF) waarmee die onder meubels van slechts 9,5 cm hoog kan schoonmaken. Dankzij AI-vuilherkenning en een drievoudig camerasysteem past die zijn strategie in realtime aan en vermijdt die obstakels. Dweilen kan die op een temperatuur van 80 graden Celcius, terwijl het basisstation het systeem voor je reinigt.

De standaard Xiaomi Robot Vacuum 5 biedt dezelfde krachtige 20.000 Pa aan zuigkracht en intrekbare radar aan, in een slankere behuizing. Dit model gebruikt S-Cross-technologie voor obstakelvermijding. Beide modellen hebben een dubbele dweilarm voor de belofte van honderd procent hoekdekking en een batterij die tot 140 minuten meegaat. Ze zijn eenvoudig te bedienen via de Xiaomi Smart Home-app en ondersteunen spraakbediening via Alexa en Google Assistant.

Xiaomi TV S Pro Mini LED-serie 2026

De Xiaomi TV S Pro Mini LED-serie 2026 beschikt over de nieuwste QD-Mini LED-technologie. Deze tv-serie, beschikbaar in 55, 65 en 75 inch, levert diepe zwarttinten, heldere highlights en levendige kleuren dankzij de combinatie van Mini LED en quantum dots. Met een 4K UHD-resolutie, ondersteuning voor HDR10+ en Dolby Vision, en een speciale Filmmaker Mode worden films en series realistisch en scherp weergegeven.

Aangedreven door de Xiaomi Visual Engine Pro en voorzien van anti-reflectietechnologie blijft het beeld helder, zelfs in lichte kamers. Verder biedt het toestel dubbele 15W-luidsprekers die Dolby Atmos en Harman AudioEFX-tuning ondersteunen. Voor gamers biedt de tv een verversingssnelheid van 144 Hz (uitbreidbaar tot 288 Hz) voor vloeiende gameplay. Dankzij Google TV en Apple AirPlay is het streamen van content naadloos en eenvoudig.

Mijia Refrigerator Cross Door 502L

De Mijia Refrigerator Cross Door 502L is een ruime en slimme koelkast, ontworpen voor moderne gezinnen die efficiënte voedselopslag nodig hebben. Met een totale capaciteit van 502 liter biedt het apparaat flexibele opbergmogelijkheden, waaronder een speciale iFresh-converteerzone waarvan je de temperatuur zelf kunt instellen van -1°C tot 5°C. De Ag+-versheidstechnologie helpt bacteriegroei te remmen en geurtjes te verminderen, waardoor voedsel langer vers blijft. De koelkast biedt bovendien voor verschillende situaties allerlei modi aan, zoals Auto, Super Cool en Super Freeze.

Voor extra gebruiksgemak is de koelkast uitgerust met slimme functies en een doordacht design. Dankzij de 90°-deuropening kan de deur volledig open, zelfs als het apparaat tegen een muur staat. De integratie met de Xiaomi Home-app stelt je in staat de temperatuur op afstand aan te passen en meldingen te ontvangen als een deur te lang openstaat, wat voedselverspilling helpt voorkomen. De dual inverter-technologie zorgt bovendien voor een stille en energiezuinige werking.

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg

De Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg combineert een energiezuinige werking met een slank ontwerp van slechts 570 mm diep, waardoor die in vrijwel elke ruimte past. De krachtige en stille direct drive-motor zorgt samen met de grote trommel voor een diepe reiniging. Het apparaat is 25 procent energiezuiniger dan de EU Energieklasse A-norm vereist. Een handige functie is de Dual Auto Dosing, die automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter doseert voor een optimaal resultaat.

Het apparaat biedt een breed scala aan gespecialiseerde programma’s voor allerlei wasbeurten. De alles-in-één was- en droogcyclus kan een lading van drie kilogram in drie uur verwerken, terwijl de Quick Wash-functie een volle trommel in twaalf minuten opfrist. Voor een grondige hygiëne doodt het stoomprogramma 99,99 procent van de bacteriën. Slimme sensoren en geavanceerde luchtstroomtechnologie zorgen voor een optimaal en zacht droogresultaat, terwijl uitgebreide zelfreinigende routines de machine schoon en onderhoudsvrij houden.

Mijia Air Conditioner Pro Eco Series

De Mijia Air Conditioner Pro Eco Series is ontworpen voor maximale energie-efficiëntie, wat moet resulteren in een lagere energierekening en minder ecologische impact. Met een A+++-energielabel voor zowel koelen als verwarmen en een slimme AI Energy Saving-modus, past het systeem zijn output dynamisch aan de omgeving aan, wat tot 27 procent energie kan besparen. Ondanks zijn efficiëntie levert het apparaat krachtige prestaties met snelle koeling in dertig seconden en verwarming in zestig seconden, terwijl de speciale luchtstroomtechnologie een zachte bries creëert zonder directe tocht.

Volledige controle en slim beheer zijn mogelijk via de Xiaomi Home-app, waarmee je het energieverbruik kunt monitoren, schema’s kunnen instellen en de filterstatus kunt controleren. De AI-personaliseringsfunctie leert van je gewoonten en past de instellingen automatisch aan voor een ideaal binnenklimaat. Slimme onderhoudstools, zoals filterherinneringen en een zelfreinigingsfunctie op hoge temperatuur, zorgen samen met over the air-updates voor een langere levensduur.

Prijs en beschikbaarheid

De Mijia Refrigerator Cross Door 502L, de Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg en de Mijia Air Conditioner Pro Eco Series zullen verkrijgbaar zijn via de officiële kanalen van Xiaomi en erkende retailers. De Mijia Refrigerator Cross Door 502L wordt aangeboden vanaf 849 euro, de Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg vanaf 579 euro, de Mijia Air Conditioner Pro Eco 3,5 kW vanaf 699 euro en de Mijia Air Conditioner Pro Eco 2,6 kW vanaf 599 euro.

