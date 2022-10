Voel je veilig met de nieuwe EufyCam 3 van Eufy by Anker (Adv)

Maak kennis met de EufyCam 3

We willen je graag laten kennismaken met het nieuwste beveiligingsproduct van Eufy by Anker. De EufyCam 3 is een high-end beveiligingscamera met een 4K Ultra HD-resolutie. Zo heb je altijd en overal haarscherpe beelden van je thuisomgeving en zoom je met gemak in zonder kwaliteitsverlies. En dankzij verbeterd nachtzicht kun je ook alles zien in het donker. De ingebouwde spotlight zet eventuele indringers direct in het zonnetje en weet meteen af te schrikken.

Maak je geen zorgen over het opladen van deze camera, want een geïntegreerd SunPower zonnepaneel in combinatie met een 13.400 mAh-batterij bieden altijd de beste beveiliging. Twee uur blootstelling aan de zon is genoeg voor een dag stroom. Is de zon een dagje niet te zien? Dan schakelt de EufyCam 3 over naar de grote oplaadbare batterij van 13.400 mAh waar je een jaar lang zonder opladen mee vooruit kunt. Zo is je huis 24/7 beveiligd en hoef jij je geen zorgen te maken over een lege batterij.