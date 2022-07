Violet SmartSwitch Lite krijgt (betaalde) ondersteuning voor Homey Pro

Begin dit jaar hebben we een uitgebreide review gepubliceerd van de Violet SmartSwitch Lite. Dit slimme display is in principe een fraaie schakelaar met knoppen die je zelf kunt programmeren én een mediaspeler voor Sonos-speakers. Het apparaat beschikt vanuit de doos over integratie voor Philips Hue, Sonos en http-requests, maar inmiddels is er met betaalde plug-ins nog meer mogelijk.

Op de website van Violet zijn inmiddels diverse handige plug-ins te vinden waarmee platformen en diensten direct te integreren zijn. Zo zien we daar onder meer Fibaro, Tado en BluOS terug. Nieuw is ook de plug-in voor de Homey Pro, een smarthomehub waarmee je je huis compleet kunt automatiseren. Echter, voor de plug-ins moet wel betaald worden. Zo kost de plug-in voor de Homey Pro eenmalig 7 euro (omgerekend van 6 Britse ponden). Na het installeren van de plug-in kun je flows en scenes vanuit Homey direct koppelen.

Gelukkig is er ook een omweg waarvoor je niet hoeft te betalen. Als je een beetje verstand hebt van http requests dan kun je ook deze weg bewandelen om flows van Homey Pro te koppelen. Hoe dat precies werkt lees je in onze review van de Violet SmartSwitch Lite.