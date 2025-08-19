Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten

Dreame H15 Mix is een 7-in-1 nat- en droogstofzuiger

19 augustus 2025 1 Minuut 0 Reacties
Dreame H15 Mix

Dreame lanceert de H15 Mix, een 7-in-1 nat- en droogstofzuiger waarbij een elektrische dweil met diverse stofzuigers, accessoires en technologieën gecombineerd kan worden.

Dreame H15 Mix

Afgelopen weekend las je onze review van de Dreame H15 Pro Heat nog, maar inmiddels komt de fabrikant met de H15 Mix. Ook hier is een nat- en droogstofzuiger aanwezig, maar je kan mixen en matchen en in totaal zeven verschillende modellen maken met de verschillende opzetstukken.

1. Nat- & droogstofzuiger: stofzuigt en dweilt tegelijkertijd voor een snelle, handsfree reiniging.
2. CelesTect-borstel: borstel met LED-licht voor meerdere oppervlakken met verstelbare opening voor tapijten en grof vuil.
3. Draadloze tapijtreiniger: met 19.000Pa zuigkracht, 60°C heet waterreiniging en geur verwijderende spray verwijdert hij hardnekkige vlekken en reinigt de slang automatisch.
4. Gemotoriseerde mini-borstel: perfect voor meubels en het verwijderen van haren en fijn stof.
5. Flexibele tool (ver bereik): bereikt moeilijke hoeken en krappe ruimtes.
6. Flexibele combitool (dagelijks bereik): voor dagelijkse schoonmaak van alle hoeken.
7. Verlengstang: voor gerichte reiniging van moeilijk bereikbare plekken op harde oppervlakken zoals toetsenborden en bureaus.

Dit model neemt diverse eigenschappen van de H15-serie over zoals de AI DescendReach-robotarm om ook tot aan de plint schoon te maken. De TangleCut 2.0-schraper voorkomt klitten van mensen- en dierenhaar. De zuigkracht van dit model is 23.000 Pa. Nieuw is wel de reinigingsdosering, iets wat we hebben gemist op het eerder door ons geteste model, voor automatische dosering van de schoonmaakoplossing.

Prijs en beschikbaarheid

De Dreame H15 Mix is per direct verkrijgbaar voor 899 euro. De eerste twee weken van de lancering krijg je 200 euro korting en betaal je 699 euro.

