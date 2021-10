Sonoff NSPanel is een smart switch met slim display en nu op Kickstarter

Sonoff doet misschien niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar de Chinese fabrikant is behoorlijk actief op het gebied van schakelaars, modules en slimme wandcontactdozen. Ook in Nederland worden de producten van de fabrikant veelgebruikt. Sonoff zorgt met name voor een slim huis achter de schermen. Je ziet het dus vaak niet omdat het ingebouwd wordt, al heeft het bedrijf ook steeds meer slimme producten die juist wel op de voorgrond te gebruiken zijn.

Sonoff komt nu echter met een nieuw product op crowdfundingswebsite Kickstarter. Het gaat om de Sonoff NSPanel. Deze sluit je bedraad aan en doet vervolgens dienst als lichtknopje, smart display en smart home controller (hub) voor al je andere Sonoff-apparaten.

Via het paneel heb je toegang tot al je home automation zoals smart lighting met diverse sliders, temperatuurcontrole over je verbonden thermostaat en kun je gemaakte scenario’s selecteren. Op het display kan ook de tijd en de temperatuur buiten worden weergegeven. Aangezien het paneel ook als hub werkt heb je controle over het slimme huis via het paneel, via stembediening met Amazon Alexa of Google Assistant en via de eWeLink-app.

Sonoff NSPanel kopen via Kickstarter

Heb je interesse in het project? De doelstelling is al gehaald. Met nog 28 dagen te gaan is er 114.230 euro opgehaald. Je kunt het project zelf steunen als early bird. Voor 47 euro kun je het Sonoff NSPanel kopen. Deze zal in december van dit jaar verzonden worden.