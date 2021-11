Unisk levert Custom Print Covers. Je kunt een eigen afbeelding naar wens uploaden en deze wordt vervolgens op een speciaal geweven akoestisch doek gedrukt. Deze hoes plaats je vervolgens gemakkelijk op de schilderijspeaker van IKEA. Hiermee wordt de IKEA Symfonisk Picture Frame echt datgene wat het zou moeten zijn. Een gepersonaliseerd schilderij met de bekende speaker van IKEA en Sonos aan boord.

In de review vertelde onze expert Jamie ook over de volledige wifi-speaker met AirPlay 2, kamercorrectie en een gebruiksvriendelijke app. Voor 179 euro koop je deze schilderijspeaker en de geluidskwaliteit is voor deze prijs zeker niet slecht te noemen. Het nadeel was inderdaad het kunstaspect. Ja, je kunt verschillende hoezen kopen bij IKEA, maar dit is gewoon massaproductiekunst. Het persoonlijke tintje was datgene wat we graag hadden willen zien.

Het Nederlandse bedrijf Unisk zorgt nu voor dit ontbrekende aspect, waarmee je de IKEA Symfonisk schilderijspeaker kunt voorzien van iedere denkbare hoes door simpelweg een geschikte foto te uploaden op de website van Unisk. Je upload een foto in landscape of in portrait. Voor een bedrag van 69 euro ontvang jij binnen 15 dagen een unieke hoes voor de IKEA Symfonisk schilderijspeaker.

Over Unisk

Unisk is gestart door twee ontwerpers die de kans zagen om de Symfonisk te “IKEAhacken” met een nieuwe cover. Het doel van het bedrijf is om de kwaliteit en levensduur van bestaande producten te verbeteren met esthetische upgrades. Unisk producten worden ontworpen en geproduceerd in Nederland.