Google Wifi-systeem keert terug in de Google Store

Google Wifi is een meshsysteem voor in huis. Het is één van de eerste producten in z’n soort die dergelijke technologie (het uitbreiden van het wifisignaal in huis) toegankelijk maakte voor een groter publiek. In onze review waren we dan ook erg te spreken over het product, dus daarom is het goed om te zien dat de Wifi-pucks wederom te koop zijn in de Google Store.

Google Wifi te koop in de Google Store

Omdat Google de opvolger van het systeem aankondigde, Google Nest Wifi, verdwenen de oudere pucks uit de digitale winkel van de zoekmachinegigant. En dat was best jammer, omdat het oudere systeem een groot voordeel heeft ten opzichte van Nest Wifi. Elke puck heeft namelijk twee ethernetpoorten achterop, waardoor je op verschillende plekken in huis apparaten via een kabel kunt aansluiten.

Het Nest Wifi-systeem biedt gelukkig ook ethernetpoorten aan, maar alleen op de router. De overige modellen hebben die poorten dus niet. Gelukkig kun je beide versies van de hardware naast elkaar gebruiken. Ze werken namelijk samen binnen hetzelfde systeem. Heb je dus al geïnvesteerd in Nest Wifi, maar vind je een los model te duur voor die extra ethernetpoorten? Dan kun je nu dus ook weer gewoon de oude Wifi aanschaffen. Een losse puck kost 99 euro, terwijl een pakket met drie stuks 199 euro kost.