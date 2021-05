Xiaomi Mi 11 Ultra vanaf nu officieel verkrijgbaar in de Benelux

De Xiaomi Mi 11 Ultra werd op 29 maart officieel gepresenteerd. Het is de opvolger van de Mi 10 Ultra en draait op de Qualcomm Snapdragon 888-processor met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Het grote amoled-scherm van 6,81-inch heeft een resolutie van 3.200 bij 1.440 pixels en een refresh rate van 120 Hz. De grote batterij van 5.000 mAh kun je met 67W-snelladen razendsnel weer opladen. Dual speakers van Harman Kardon, Android 11, 5g-ondersteuning en een ip68-certificaat zijn al interessant, maar waar het toestel echt in uit lijkt te blinken zijn de camera’s.

De Xiaomi Mi 11 Ultra wordt als echt cameramonster gepresenteerd. Het komt met een hoofdcamera van 50 megapixel met 1/1.12″ sensor size, 1.4μm pixel size, 2.8μm 4-in-1 Super Pixel en een diafragma van f/1.95. Optische beeldstabilisatie en laserfocus zijn aanwezig. Ook kun je video’s in 8k opnemen. De tweede camera is een ultra-groothoek van 48 megapixel met een 0.8μm pixel size, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel. De beeldhoek is 128 graden en het diafragma is f/2.2. Tot slot is er een telelens van 48 megapixel met 5x optische zoom, 10x hybride zoom en 120x digitale zoom met een 1/2.0” sensor size, 0.8μm pixel size, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel met optische beeldstabilisatie, pdaf en 8k-video’s met een diafragma van f/4.1. En alsof dat nog niet genoeg is heeft de smartphone een tweede scherm achterop de cameramodule. Zo kun je selfies maken met de achtercamera, terwijl je ondertussen jezelf op dit tweede scherm kunt zien.

Prijs en beschikbaarheid

De Mi 11 Ultra is hét toptoestel van Xiaomi van dit moment. En voor al dit moois zul je wel flink je portemonnee moeten trekken. De Xiaomi Mi 11 Ultra is vanaf vandaag verkrijgbaar voor 1.199 euro in een witte en zwarte kleur.

Is dat je toch een beetje te gek? In deze periode brengt de Chinese fabrikant ook twee andere toestellen naar de Benelux. Zo is daar nu de Mi 11 Lite met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen in een 5g-versie (399 euro) en 4g-versie (349 euro). Op 18 mei verschijnt de Mi 11i met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen voor 699 euro.