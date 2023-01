MagSafe komt ook naar Android dankzij Qi2

Duurdere smartphones kun je vaak draadloos opladen. Sinds 2010 is ‘Qi wireless charging’ van het WPC (Wireless Power Consortium) eigenlijk de standaard geworden. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken welke draadloze oplader je hoeft te kopen, want het werkt toch wel op je high-end smartphone. De Qi-standaard is eigenlijk een beetje verouderd in dertien jaar tijd. Je smartphone moet precies goed liggen om draadloos op te kunnen laden en ook de snelheid laat met 15W te wensen over. Apple heeft dat beter voor elkaar met MagSafe-technologie, waarbij (dankzij een magneet), de oplader eigenlijk altijd op de goede plek zit.

Hogere laadsnelheden bij Qi2

Het is dus tijd voor een nieuwe oplaadstandaard. En daarin zien we wat opvallends, want het Wireless Power Consortium gaat Apple’s MagSafe als basis voor de nieuwe draadloze oplaadstandaard Qi2 gebruiken, zo weet AndroidPolice. Tijdens de CES 2023 in Las Vegas heeft het WPC de nieuwe standaard Qi2 gelanceerd. Het is gebaseerd op Apple’s MagSafe en het nieuwe Magnetic Power Profile. Jouw apparaat zal dankzij de ingebouwde magneten altijd precies goed op de draadloze oplader met Qi2-standaard liggen. Daarnaast moet de nieuwe versie zorgen voor hogere oplaadsnelheden en een efficiënter laadproces. Later dit jaar worden de exacte specificaties bekendgemaakt. Het bedrijf verwacht de eerste smartphones met Qi2-technologie later in 2023.