Cat S75 is nieuw topmodel ‘rugged phone’

De Cat S75 is een zogenaamde ‘rugged phone’. Het toestel kan tegen een stootje en kan daarom in de meest zware omstandigheden gebruikt worden. Of dat nu in het werkveld is of privé, dat maakt niet zoveel uit. De smartphone kan valtests van 1,8 meter op staal doorstaan, is stof-, zand- en vuildicht en waterproof tot 35 minuten op vijf meter. Ook hogedrukstralen zijn geen probleem. Het levert dit toestel een IP68- en IP69K-rating op, net als de strenge militaire standaard MIL-SPEC 810H. Hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, zoute mist, trillingen en tuimeltests kan dit toestel allemaal doorstaan.

Android-telefoon kan tegen een stootje

De Cat S75 is in de basis toch gewoon een Android-telefoon. Het toestel heeft een FHD+ 6,6″-scherm met een resolutie van 2.408 bij 1.080 pixels en een grote batterij van 5.000 mAh. Hiermee moet het toestel twee dagen zonder opladen kunnen doen. Draadloos opladen behoort ook tot de mogelijkheden. Het toestel draait op Android 12 en krijgt Android 13 en Android 14 nog. Dat is wel wat karig, maar je kunt wel rekenen op vijf jaar beveiligingspatches. Aanwezig zijn verder een MediaTek Dimensity D930, 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Achterop vinden we drie camera’s, namelijk een hoofdcamera met 50 megapixel, acht megapixel ultragroothoeklens en een twee megapixel macrolens.

Het toestel is verder uniek door de MediaTek NTN-chip. Via Bullitt Sattelite Messenger en de chip heeft het toestel toegang tot een netwerk van geostationaire satellieten voor doorlopende, internationale en betaalbare connectiviteit. SOS-hulpverzoeken zijn mogelijk via een abonnement. Dit abonnement krijg je bij aanschaf drie maanden gratis en kost daarna 4,99 euro per maand.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe smartphone die tegen een stootje kan is nu via pre-order te bestellen via www.catphones.com. De Cat S75 kost 599 euro.