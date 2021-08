Apple Pay is nu beschikbaar in België bij ING Bank

Ben je woonachtig in België en wil je nu eindelijk je iPhone eens gebruiken om te betalen? Dat kan vanaf nu als je klant bent bij de ING Bank. De ING heeft ondersteuning voor Apple Pay toegevoegd. Zo kun je contactloos betalen met je iPhone.

Via Apple Pay kun je bij pinapparaten betalen door je iPhone dichtbij te houden. Gebruik vervolgens Face ID of Touch ID om de betaling te verifiëren. Daarnaast kan je ook online of in apps gebruikmaken van deze betaaldienst van Apple. Wil je iets kopen met je iPhone, iPad of Mac? Selecteer simpelweg Apple Pay als betaaloptie bij het afrekenen.

Zo stel je Apple Pay in bij ING in België

Uiteraard moet je eerst de koppeling maken tussen de ING-app en de betaaldienst van Apple. Hiervoor moet je de ING-app openen, inloggen en naar je profiel gaan. Kies hier voor Instellingen en selecteer Apple Pay. Kies je betaalpas en volg de instructies. De koppeling is nu gemaakt. Je hoeft vanaf nu geen betaalpas meer mee te nemen naar een winkel. De koppeling tussen de betaaldienst van Apple en je bankpas is voldoende. Neem simpelweg je iPhone mee en je kunt contactloos betalen. Mits de desbetreffende supermarkt, winkel of benzinestation je de mogelijkheid bieden natuurlijk.

Advertentie

Wil je meer informatie over deze betaalmogelijkheid? ING heeft een handige pagina op de website met alle uitleg over het koppelen en antwoorden op veelgestelde vragen. Deze kun je hier vinden. Eerder al werd deze mogelijkheid bij ING in Nederland beschikbaar gesteld.