De DNA van de Siltech Group

Wie Edwin van der Kley-Rijnveld, founding father van Siltech en Crystal Cable, beter kent, weet dat zijn huidige functienaam, CEO, eigenlijk maar voor een deel de lading dekt. Uitvinder, ondernemer, technisch ontdekkingsreiziger en altijd uiterst nieuwsgierig of het nog beter kan. Ooit schreef ik dat hij daarmee zijn marketeers wel eens tot wanhoop bracht, als hij voor de zoveelste keer een verbetering toevoegde aan zijn fenomenale Symphony luidsprekers, eigenlijk voor Edwin een permanent ontwikkelingslaboratorium. Tja, de verbeteringen moesten vervolgens opnieuw weer naar de markt worden gecommuniceerd.

Maar het geeft ook het DNA van de firma aan. Gedreven door research & development, nieuwsgierigheid en perfectie, maar ook door liefde voor muziek. Inmiddels wordt de Siltech Group geleid door zijn zoon Viktor, die ik dan ook regelmatig op allerlei plaatsen in de wereld bij belangrijke hifi-beurzen zie opduiken als Managing Director van de firma. Zoals gewoonlijk, een hartelijke ontvangst in Elst, en allebei ook aanwezig tijdens de review.