FWD Magazine 111: FWD Magazine: nieuw nummer is dikker dan ooit!

19 september 2025 2 Minuten 0 Reacties
FWD Magazine #111 is een superdikke editie waarin je waanzinnig veel boeiend leesvoer voorgeschoteld krijgt. Niet te missen, dus, want op 132 pagina’s lees je verschillende primeurreviews en reportages, met als bonus een EISA-bijlage met de beste producten van het jaar op vlak van audio en video. Ben je op zoek naar een betaalbare soundbar? In het dossier presenteren we vier soundbars die elk uitblinken op een bepaald terrein. Maar welke is de beste? Dat ontdek je in dit nummer!

FWD Magazine FWD

Naast soundbars staan luidsprekers echt in de kijker in dit nummer van FWD Magazine. Een uitgebreide review van de spectaculaire actieve Dynaudio Confidence 20A is niet te missen als je op zoek bent naar een echte high-end oplossing die geen stapel andere apparaten vereist. De Clarity 4.2 van Radiant Acoustics is iets heel anders: deze minispeaker zet drie baanbrekende woofers in om onwaarschijnlijk kamervullend te spelen. Of zoek je een gebruiksvriendelijke draadloze hifi-speakerset met een grote scheut Scandi-design? Dan is de test van de System Audio Legend 40.2 Silverback DS de moeite waard om door te nemen. Betaalbare audio komt ook aan bod, met een primeurreview van de Pro-Ject E1-draaitafel en een mooi systeem van Creek Audio.

De nieuwe tv-toppers van dit jaar arriveerden de voorbije maanden in ons testlabo. Wat je kunt verwachten, dat lees je in dit nummer. Komen aan bod: de Sony Bravia 8 II, de TCL 85C9K, de Hisense 65U8Q en de Samsung S90F. Van elk kom je de sterktes en zwaktes te weten – en heb je meteen zicht op de verschillende beeldtechnologieën die momenteel in de winkel liggen.

Wilson Audio is heel bekend vanwege zijn spectaculaire stereospeakers. Maar de Amerikanen met baanbrekend design en techniek durven ook surround aan. Dat bewees Eglantier uit Mechelen een tijdje terug, op een exclusieve Home Cinema-avond met een systeem zoals je bijna nooit kunt beleven. Een uitgebreide reportage doet het allemaal uit de doeken. We interviewen ook de topman van Arendal, een luidsprekerbouwer uit Noorwegen die de markt wil uitdagen.

FWD Magazine is al sinds 2010 lid van EISA. Elk jaar participeren we mee aan de discussies en het stemmen op de audio- en videoproducten die volgens de jury klasseleidend zijn. In de EISA-bijlage ontdek je de winnaars en de motivatie per product van de EISA-leden. Mogen jouw favoriete luidsprekers, tv’s, platenspelers en meer dit jaar een award in de wacht slepen? Ontdek het in dit nummer!

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

FWD Magazine 110 bevat uiteraard nog veel meer! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!

