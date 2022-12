Review: Z CAM E2 4K 120FPS en 6S 6K CINEMA camera’s

Z CAM 6S 6K EF en 35mm

Een volwaardige 6K videocamera met een EF-mount? Dat kan tegen een alleszins vriendelijk prijsje bij de Z CAM uitvoering 6S 6K Cinema boxcamera met Canon EF-vatting. Zulks heeft twee grote voordelen:

1. Je kunt op het hoogwaardige 6K tussenformaat opnemen. Dit vervolgens terugzetten in het hoogst mogelijke 4K master-formaat of er direct native in werken.

2, Met een EF-mout staat er een waar scala aan objectieven, nieuw en vintage, ter beschikking.

In feite gaat het bij de 6S 6K om een uitgebreidere versie van de hiervoor besproken E2 4K. Nu uitgerust met een Super 35 sensor met 10-bit 4:2:2 color support en een 14 stops dynamisch bereik. Je kunt 6K beelden schieten tot een maximale framerate van 75 beelden per seconde. De opgenomen data worden op een snelheid tot 300Mb/s weggeschreven naar CFast 2.0 kaarten. Tot de beschikbare opnameformaten behoren onder meer MOV, MP4 en ZRAW, waarbij H.265 voor 10-bit opnames en H.264 voor 8-bit opnames wordt gebruikt.

De HDMI 2.0 port ondersteunt een 4K60 10-bit 4:2:2 video output. Audio wordt opgenomen in 24-bit 48 kHz met een AAC of PCM die aangesloten kan worden op een 3,5 mm stereo jack of via een apart verkrijgbare XLR connector waarvoor de 5-polige LEMO port gebruikt kan worden. Overige interessante specificaties zijn: Timelaps en slow motion, draadloze WiFi afstandsbediening en preview, ZRAW, REC.709, Z-Log2, FLAT en HLG aan boord, Ethernet-poort voor live view en een eigen iOS-app.

Geheel opgetuigd heeft de gebruiker een ware cinematografische productiecamera in handen die gelijkwaardige RED-camera’s naar de kroon steekt. Natuurlijk is er ook de nodige concurrentie van de zijde der systeemcamera’s zoals de Canon R5 en R6. De Z CAM 6S 6K loopt echter nauwelijks warm zodat je er vrijwel ongelimiteerd mee kunt opnemen.

De resultaten zijn voor deze (en zelfs een stuk duurdere prijsklasse) indrukwekkend. Nog op het wensenlijstje staan SDI, interne grijsfilters, optische low-pass-filters, betere interne audio en meer aandacht voor multi-operator-gebruik. Van de Z Cam 6S 6K-body is ook een duurdere fullframe-uitvoering leverbaar.