Review: Fujinon XF18-120mm F4 LM PZ WR

Een nieuwe generatie APS-C systeemcamera’s met hoge resolutie tot 40 MP en 8K vraagt om bijpassende objectieven in de XF-vatting. Tevens worden daar een snelle en nauwkeurige soepele AF bij verwacht. De Fujinon XF18-120mm F4 LM PZ WR is daar een treffend voorbeeld van. Met dit type zoomobjectieven haal je de hoge prestaties bij de resolutie, details, contrast en kleurechtheid. Heel aansprekend zijn de toevoeging van een motorzoom met meerdere bedieningsmogelijkheden en de constante relatief grote F4 maximale diafragmaopening over de gehele zoomrange.

Veelzijdig bereik en hoge specificaties

Met de brandpuntsafstanden 18-120mm zit je als video/fotograaf op een vergelijkbare kleinbeeld (35mm) range van 27-183 mm. Meer heb je in de praktijk niet nodig. Alles van flinke overzichten tot ruim zesmaal vergrotend zit in hetzelfde zoomobjectief. Mooi meegenomen is de continue maximale lichtsterkte van F4 over het gehele zoombereik. Bij video en foto heel welkom bij de lichtzwakkere situaties en een lekker geringe scherptediepte. Wel valt er tot circa drie stops sluiten enige lichtafval aan de randen te bespeuren. De optische bouw omvat 15 lenselementen, waaronder drie asferisch en drie extra-low dispersion (ED), in 12 groepen. De vergrotingsmaatstaf voor macro is 0,2 keer met een minimum instelafstand van 60 mm. De Fujinon coating zorgt voor minder reflecties en kleurafwijkingen.

In de praktijk scoort de Fujinon XF18-120 F4 LM PZ optisch goed voor een telezoom met dit bereik. Zeker de scherpte in het centrum is behoorlijk hoog doch voor het optimum aan de randen moet je toch een paar stops dichtdraaien. De eigen Fujifilm primelenses blijven in deze koning. De vervorming blijft binnen de perken. Veel hangt ook af of de camerabody deze afwijkingen, bijvoorbeeld tonvormig, nog corrigeert.

Het diafragma heeft zeven bladen. De Bokeh is behoorlijk fraai. Het gewicht is met 460 gram relatief laag. Ondanks het grote zoombereik blijven de fysieke afmetingen op 123,5 mm lang en 77,3 mm breed. De niet roterende filtermaat is 72mm. De interne scherpstelmotor doet zijn werk zeer naar behoren.

Helaas ontbreekt een interne beeldstabilisatie in het objectief zelf. Dat moet de Fujifilm camerabody of gimbal maar doen. (N.B. met de bediening en balans is rekening gehouden met gebruik op een gimbal) Een goede zonnekap wordt meegeleverd.

Vier zoommethoden

Je kunt op vier verschillende manieren zoomen met deze Fujinon 18-120 mm. Zoals te verwachten zit er een dedicated snelheidsgevoelige zoomring achter die voor het scherpstellen. De zoomring volgt de intuïtieve zoombeweging van de gebruiker vloeiend op de voet. Achter de eerste brede zoomring zit een tweede ring met aan beide kanten een geribbelde grip. Hiermee bedien je rechtstreeks de zoommotor, die zoomt zolang je aan deze ring draait. Je kunt de zoomsnelheid precies doseren. Hoe meer draaien des te sneller. Het vergt even wat wennen en daarna loopt het zoomen als een trein.

Op het camerahuis van de X-H2 en X-H2S zitten bedieningsknoppen voor de zoomfuncties en ook via het touchscreen. Op het objectief zelf drie mogelijkheden. Touchscreen zoomen komt er ook (firmware update) voor de X-T3, 4 en 5, en X-S10. Fujifilm specificeert het objectief als parafocal. Dat wil zeggen dat de camera over het gehele zoombereik het beeld scherp houdt. In de praktijk gaat dat meestal wel goed.

Voor video

Een veel gehoorde klacht is dat hybridecamera’s in vergelijking met camcorders meestal niet over een motorzoom beschikken. Een enkel merk voorziet in een losse gemotoriseerde korte zoomlens. Eentje met een bereik van 18-120 mm doet de cameraman/vrouw opspringen van verrukking. Eindelijk echt zoomen met de hybride systeemcamera. Natuurlijk kan je er ook handmatig mee aan de slag, Doch de eerder besproken zoomopties zijn toch wel heel aantrekkelijk bij videofilmen. Een tweede videotroef van dit Fujinon objectief is de traploze besturing (drive control) van het diafragma. Geen in klikstanden meer. Wel het exact afregelen van de gewenste diafragmaopening. Dat geeft tijdens het videofilmen veel fraaiere overgangen en geen belichtingsshift meer.

Aan de linkerkant van de lenstubus zit een kantelschakelaar voor groothoek en Tele (W/F). Druk hierop en het zoomobjectief begint een doorlopend zoomtraject naar de gewenste stand. Tot slot de eerder genoemde touchscreen-zoom die binnenkort op meerdere modellen aanwezig is. In samenwerking met de X-H2S is de AF-snelheid met tracking ongekend en zeer nauwkeurig.

Voor fotografie

De Fujinon XF18-120mm F4 LM PZ WR is zeker geen lens voor alleen de videograaf. De hoogwaardige optische prestaties schieten opnamen in de hogere APS-C-klasse. Zeker op 40Mp of meer. De optische range van 18-120 mm past uitstekend bij vele takken van fotografie. Of het ontbreken van een diafragmaring met klikstanden een bezwaar is, valt te bezien. In de zoeker en op het viewerscherm heb je echt voldoende mogelijkheden om de f-waarden nauwkeurig op smaak in te stellen.

De fotograaf zal de sensitieve grote zoomring natuurlijk het meest gebruiken. Niettemin valt er best goed te experimenteren met de geamortiseerde versies. Zelfs met leuke effecten bij de lagere sluitertijden. Heel welkom is dat je de grote zoomring met de Z/F-knop links op de lenstubus tussen zoomen en scherpstellen kunt schakelen. Anders de kleinere focusseerring aan de voorzijde van het objectief gebruiken.

Conclusie

De Fujinon XF18-120mm F4 LM PZ WR is een objectief waar menig motorzoom filmende fotograaf met een systeemcamera op zit te wachten. Je krijgt zelfs meer zoomfuncties dan je verwacht. Ook voor de fotograaf een goed scorend optisch en mechanisch hebbeding met een groot zoombereik in de populaire brandpunten.

Prijzen & Info