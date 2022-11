Geweld

Kijkend naar al dat geweld mag je je afvragen hoe het komt dat de Mexican standoff zich altijd heeft kunnen handhaven. In heel veel conflicten zit geen evenwicht. Men vecht en schiet erop los, velen hebben geen kans in een schietpartij en leggen het loodje. Maar dan duikt daar toch weer telkens de Mexican standoff op. Waarom?

De kern zit hem volgens mij in het feit dat we (blijkbaar) in ‘eerlijk geweld’ geloven en dat ook spannender vinden. Als onze held net zo veel kans heeft om het duel te winnen als de boef, dan is onze held extra geweldig als hij dat duel wint. En in films wint onze held altijd…

In het echte leven geloven we ook in onze ‘goede leiders’ die naar een wapenevenwicht streven. Als beide partijen evenveel wapens hebben, zullen beide partijen niet zo snel naar die wapens grijpen, want de kans dat je zelf veel schade oploopt, is reëel aanwezig. Dat is het idee. In de praktijk is er helaas overal oorlog en ook in de Mexican standoff is er uiteindelijk toch altijd eentje die als eerste schiet. En we blijven het spannend vinden.

Bekijk voor veel voorbeelden:

https://www.youtube.com/watch?v=ie3PcGFuZK0