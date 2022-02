TCL kondigt C63-serie 4K QLED-televisies aan

Na gisteren de P73-serie aangekondigd te hebben lanceert TCL vandaag de C63-serie. De televisies in deze serie zijn voorzien van de 4K-resolutie en beschikken over de Quantum Dot-displaytechnologie waarmee de kleurweergave en helderheid naar een hoger niveau getild moeten worden. De TCL C63-serie,wordt geleverd met een verstelbare standaard waardoor een soundbar kan worden geplaatst en de tv eenvoudig op elk oppervlak te plaatsen is.

Met Multi HDR Format levert de nieuwe TCL C63-serie ondersteuning voor alle HDR-formaten, waaronder Dolby Vision en HDR10+. Ondertussen schakelt TCL’s AiPQ Engine het volledige potentieel van de C63-serie in met realtime optimalisatie van kleur en contrast. De televisies maken gebruik van Motion Clarity voor helder en vloeiend beeld.

De TCL C63-serie biedt een audiosysteem met Onkyo-luidsprekers, inclusief ondersteuning voor Dolby Atmos. De televisies worden geleverd met Google TV, spraakbediening middels de Google Assistant en het spiegel van het beeld van je smartphone of computer met Miracast. Dankzij Game Master optimaliseert de TCL C63 Series het beeldscherm bij gebruik van videogames. HDMI 2.1 zorgt voor compatibiliteit met de nieuwste generaties gameconsoles en maakt functies als ALLM (Auto Low Latency Mode) mogelijk. Hierdoor kan de grafische kaart van de gameconsole of pc de tv automatisch in gamemodus schakelen, voor een supersnelle game-invoervertraging van de games.