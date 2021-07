Naast de gewone televisies van Samsung heeft het bedrijf ook modellen in het assortiment waar design centraal staat. Zo ken je The Serif als een combinatie van een meubelstuk en een design-tv zonder lijst, maar met een eigentijds ontwerp en verborgen kabels en ingangen en The Frame als ‘schilderij-tv’ met een schilderijlijst en de mogelijkheid om kunstwerken op het scherm te tonen. Beide unieke televisies zijn binnenkort verkrijgbaar in een nieuw groot formaat. Zo is The Serif vanaf medio augustus verkrijgbaar in een 65-inch formaat. The Frame zal in oktober verkrijgbaar zijn in een 85-inch formaat.

The Serif

The Serif is gebouwd om overal te kunnen plaatsen. Dankzij de afgewerkte achterkant kan deze televisie ook in het midden van de kamer worden geplaatst en het I-vormige ontwerp zorgt ervoor dat hij op elk oppervlak kan worden geplaatst. Samsung levert een metalen standaard mee. Het 65-inch model van The Serif is medio augustus verkrijgbaar in Nederland voor 1.999 euro.

The Frame

The Frame is dit jaar dunner dan ooit met een dikte van 25 mm. De meegeleverde Slim Wall Mount zorgt ervoor dat deze televisie straks tegen de muur kan hangen als een schilderij, maar kan ook op vlakke ondergronden worden neergezet met in hoogte verstelbare poten. Met de Studio Stand kan je deze televisie zo verplaatsen van de ene kamer naar de andere. De schilderijlijsten zijn magnetisch en in verschillende kleuren beschikbaar, zodat je The Frame altijd kan aanpassen aan je interieur. Gebruikers hebben via de Art Store inmiddels toegang tot 1.500 kunstwerken die je kunt tonen als het tv-toestel op stand-by staat. Het 85-inch model van The Frame is vanaf medio oktober verkrijgbaar in Nederland voor 4.599 euro.

Beide televisies beschikken over Samsung QLED-beeldkwaliteit met 100% kleurvolume, een uitgebreide Smart TV-ervaring, Tizen OS en diverse slimme functies. Kijk voor meer informatie over deze kunstzinnige televisies op de website van Samsung.