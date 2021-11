‘Samsung komt tijdens CES 2022 met QD-OLED tv’s’

Volgens Koreaanse media bereidt Samsung de presentatie van de eerste QD-OLED tv’s voor. De Zuid-Koreaanse fabrikant wil de techniek meteen aan zijn 2022 tv line-up toevoegen, met een lancering in het eerste kwartaal van volgend jaar. QD-OLED is een combinatie van quantum dots én OLED in één scherm, waarover je in ons achtergrondartikel meer leest.

De schermen worden door Samsung Display geproduceerd en net als in het geval van LG Display met ‘normale’ OLED-displays wil Samsung Display niet alleen Samsung voorzien van panelen. Sony zou volgens dezelfde Koreaanse bronnen namelijk ook al plannen hebben voor de QD-OLED televisies, geleverd door Samsung Display.

Samsung Display zou de massaproductie van QD-OLED-panelen deze maand starten en direct met leveringen aan Samsung en Sony beginnen. De kans is dus groot dat ook Sony volgend jaar zijn eerste QD-OLED televisies aan de line-up toevoegt.