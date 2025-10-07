Interview: In gesprek met Hisense over de toekomst van tv

Naast de voortdurende technologische vooruitgang, hoe ziet Hisense de TV evolueren van een centraal entertainmentapparaat naar een geïntegreerd onderdeel van het slimme huis?

De tv’s worden veel meer dan alleen een scherm: ze evolueren naar het centrale punt van het slimme huis. Via ons ConnectLife-platform zal Hisense TV fungeren als een controlecentrum, waardoor gebruikers apparaten zoals bijvoorbeel koelkasten en aircos rechtstreeks vanaf de TV kunnen bedienen. Het combineert entertainment met het dagelijks leven en biedt functies zoals scène gebaseerde modi. Zo kan de “Film-modus” bijvoorbeeld de verlichting en het klimaat in huis automatisch aanpassen.

De tv wordt aangedreven door VIDAA 9.5 met het ConnectLife-platform en ondersteunt ook Google Home API’s en Matter-gecertificeerde apparaten, waardoor naadloze integratie met slimme producten van andere partijen mogelijk is. Met ingebouwde AI leert het de gewoonten van gebruikers om inhoud te personaliseren en routines te automatiseren. En met tot wel 8 jaar software-updates garandeert VIDAA betrouwbaarheid en veiligheid op de lange termijn.

Kortom, Hisense verandert de tv in een slimme, altijd verbonden en gepersonaliseerde toegangspoort tot het huis, waarbij entertainment, automatisering en duurzaamheid in één apparaat worden gecombineerd.