Interview: In gesprek met Hisense over de toekomst van tv

Hisense is een van de snelst groeiende tech-merken ter wereld als het aankomt op televisies en home-entertainment. Met meer dan 50 jaar ervaring in beeld en geluid, daagt het bedrijf nu de traditionele merken uit in Europa. Hoe ze dat doen? Met moderne technologieën zoals MiniLED, MicroLED, RGB-MiniLED en Laser TV. Hisense combineert baanbrekende innovatie met betaalbaarheid, en bouwt sterke partnerships op om de TV-ervaring van de toekomst vorm te geven. De nieuwste doorbraak, RGB-MiniLED, bewijst dat het bedrijf de markt opschudt en de kijkervaring voor iedereen wil verbeteren. Dit interview met Leon Leekstra, Manager Sales Hisense TV, geeft je een kijkje achter de schermen van hun visie, de technologische plannen en hoe ze de strijd aangaan met de grote jongens.
Hoe positioneert Hisense zich als uitdager ten opzichte van de bekende premium TV-merken?
We zien onszelf niet zomaar als een fabrikant; we zijn technologieleiders, aldus Leekstra. We zijn van oudsher al pioniers, van de eerste LCD-lijnen tot de introductie van RGB-MiniLED. De markt verschuift: het gaat niet langer alleen om de hardware, maar om de slimme technologie erachter. Wij lopen voorop in die verschuiving. We innoveren constant en dat zie je terug in onze tientallen patenten en ons groeiende wereldwijde marktaandeel. We wachten niet op trends, we creëren ze zelf.
Hoe combineren jullie betaalbaarheid met de allernieuwste technologie?
We geloven dat iedereen de beste kijkervaring verdient, ongeacht zijn budget, zo geeft Leon Leekstra aan. Daarom hebben we een breed scala aan producten.
Voor de absolute top: Onze MicroLED en RGB-MiniLED TV’s bieden ongeëvenaarde helderheid, contrast en kleur die zelfs OLED overtreffen.
Voor wie wil upgraden: Onze MiniLED-modellen bieden high-end beeldkwaliteit voor een veel toegankelijkere prijs.
Voor dagelijks gebruik: Onze QLED TV’s leveren levendige kleuren en scherpe beelden tegen een uitstekende prijs.
Voor designliefhebbers: Onze Lifestyle TV’s, zoals de S7-serie, zijn ontworpen om naadloos in elk interieur te passen.
Voor de thuisbioscoop: Met onze Laser TV’s en projectoren creëer je een enorm scherm, vaak voor een lagere prijs per inch dan traditionele grote televisies.
Voor een compleet pakket: Onze betaalbare soundbars zorgen voor een fantastisch geluid bij al onze beelden.
Deze gelaagde aanpak zorgt ervoor dat iedereen kan profiteren van de nieuwste technologie. We maken geavanceerd home-entertainment bereikbaar voor meer mensen.
Welke rol spelen partnerships, zoals sport-sponsoring, in de groei van Hisense?
Sport is een geweldige manier om in contact te komen met miljoenen mensen over de hele wereld.
We zijn al sinds 2018 een officiële sponsor van de FIFA Wereldkampioenschappen, en we blijven dat tot zeker 2026.
Ook zijn we een vaste partner van de UEFA EURO-toernooien sinds 2016.
Daarnaast werken we samen met topclubs zoals Paris Saint-Germain, Inter Milan en Real Madrid.
Dankzij deze samenwerkingen is onze merkbekendheid enorm toegenomen en hebben we een sterke, emotionele band opgebouwd met sportfans.
Wat zijn de belangrijkste trends in TV-technologie die je nu ziet?
We zien een paar duidelijke trends:
Consumenten willen rijkere, levendigere kleuren.
De gemiddelde TV-grootte groeit; 75 inch en groter wordt steeds populairder.
(RGB)MiniLED zal sneller groeien dan OLED omdat het schaalbaar is in productie, vooral voor grote schermen. Daar waar de groei in de markt zit.
Hogere verversingssnelheden (van 120 Hz naar 144 Hz en zelfs 165 Hz) zijn in opkomst voor vloeiendere beelden, ideaal voor sport en gaming.
Waarom richten jullie je op RGB-MiniLED in plaats van op OLED?
OLED heeft nadelen, zoals een kortere levensduur, het risico op inbranden, lagere helderheid en de hoge kosten voor grote formaten. Onze RGB-MiniLED technologie heeft die nadelen niet. De doorbraak zit in het feit dat het werkt met pure RGB-kleuren, waardoor het beter is dan traditionele quantum dot-technologie. Uiteindelijk zal deze technologie net zo mainstream worden als quantum dot nu is, en een krachtig alternatief bieden voor OLED.
Wanneer zijn jullie begonnen met R&D voor RGB-MiniLED, en wat is jullie positie?
De hele industrie is het erover eens dat RGB-MiniLED de toekomst is, maar de meeste concurrenten lopen nog achter met de technologie, aldus Leon Leekstra. Wij waren de eersten die het op grote schaal hebben geproduceerd. Dit komt door zes rondes van chip-optimalisaties en meer dan 8.000 uur aan uitgebreide tests. Onze eigen RGB-MiniLED Chip en de slimme Hi-View AI Engine X geven ons een duidelijke voorsprong.
Wat betekent dit concreet voor de consument?
Dit betekent een compleet nieuwe kijkervaring. Zonsondergangen zijn zo levendig dat je de warmte bijna voelt, sportvelden zo groen dat het lijkt alsof je erbij bent. Onze TV’s zijn speciaal gemaakt voor mensen die alleen het beste willen, en ze stellen een nieuwe standaard voor beeldkwaliteit.
De vijf belangrijkste voordelen van Hisense RGB-MiniLED:
Volledige kleurdekking: Meer dan 95% van het BT.2020 kleurenspectrum.
Ultieme kleurverzadiging: Door directe RGB-verlichting krijg je de puurste en meest intense kleuren.
Ongeëvenaarde precisie: Ongeëvenaarde controle over de lichtzones voor perfecte details.
Maximale efficiëntie: De technologie is energiezuiniger.
Optimale oogbescherming: Door hardware-bescherming tegen blauw licht is het vriendelijker voor je ogen.
Met deze technologie herdefiniëren we de kijkervaring en leggen we de lat hoger voor de hele industrie.
Naast de voortdurende technologische vooruitgang, hoe ziet Hisense de TV evolueren van een centraal entertainmentapparaat naar een geïntegreerd onderdeel van het slimme huis?
De tv’s worden veel meer dan alleen een scherm: ze evolueren naar het centrale punt van het slimme huis. Via ons ConnectLife-platform zal Hisense TV fungeren als een controlecentrum, waardoor gebruikers apparaten zoals bijvoorbeel koelkasten en aircos rechtstreeks vanaf de TV kunnen bedienen. Het combineert entertainment met het dagelijks leven en biedt functies zoals scène gebaseerde modi. Zo kan de “Film-modus” bijvoorbeeld de verlichting en het klimaat in huis automatisch aanpassen.
De tv wordt aangedreven door VIDAA 9.5 met het ConnectLife-platform en ondersteunt ook Google Home API’s en Matter-gecertificeerde apparaten, waardoor naadloze integratie met slimme producten van andere partijen mogelijk is. Met ingebouwde AI leert het de gewoonten van gebruikers om inhoud te personaliseren en routines te automatiseren. En met tot wel 8 jaar software-updates garandeert VIDAA betrouwbaarheid en veiligheid op de lange termijn.
Kortom, Hisense verandert de tv in een slimme, altijd verbonden en gepersonaliseerde toegangspoort tot het huis, waarbij entertainment, automatisering en duurzaamheid in één apparaat worden gecombineerd.
Hisense heeft een sterke focus op zowel beeldtechnologie als sport-sponsoring. Hoe gebruikt Hisense deze partnerships om innovaties in bijvoorbeeld live-sportuitzendingen te stimuleren, of om consumenten een totaal nieuwe, meeslepende kijkervaring te bieden, verder dan alleen een scherper beeld?
Hisense gebruikt zijn partnerschips met grote evenementen zoals UEFA EURO en FIFA World Cup niet alleen voor haar zichtbaarheid, maar ook als platform om innovatie op het gebied van sportkijken te stimuleren, aldus Leekstra. Hisense geeft een nieuwe dimensie aan sport kijken door geavanceerde displaytechnologie, AI en interactieve functies te combineren, waardoor een verbonden, meeslepende ervaring wordt gecreëerd die veel verder gaat dan alleen scherpere beelden.
AI-aangedreven optimalisatie: De Hi-View Engine X verbetert beeld en geluid in realtime, met functies zoals AI Sports Mode die de instellingen aanpassen voor een stadionervaring in huis.
Baanbrekend scherm: de 116UX RGB-MiniLED-tv biedt een helderheid van meer dan 8.000 nits, 95% BT.2020-kleurdekking en een 6.2.2-kanaals audiosysteem, voor een echte sportervaring, alsof je zelf in het station zit.
Professionele integratie: Als eerste officiële VAR-schermleverancier van de UEFA bewijst Hisense dat zijn technologie voldoet aan professionele normen.
Innovatietestomgeving: Dankzij sponsoring van topclubs en toernooien kan Hisense nieuwe technologieën in de praktijk testen en deze op basis van feedback van gebruikers verfijnen.
Hisense staat aan de vooravond van een nieuwe fase, waarin we de traditionele tv-wereld willen veranderen. Met innovatieve technologie en een sterke focus op de wensen van iedere consument, zijn we klaar om onze plek te veroveren in steeds meer woonkamers wereldwijd — en zeker ook in Nederland.
We kijken met vertrouwen naar de toekomst en nodigen iedereen uit om deel uit te maken van deze revolutionaire beweging. Vandaar onze slogan voor het WK hoofdsponsorschap: #OwnTheMoment
