Hisense introduceert grote RGB Mini-LED televisie in Nederland

29 september 2025 2 Minuten 0 Reacties
Hisense RGB

Bij de Hisense Brandstore in de MediaMarkt Amsterdam Arena presenteerde Hisense afgelopen vrijdag de 116 inch RGB Mini-LED TV. Dit evenement markeerde de officiële introductie van dit grote schermformaat in de Nederlandse markt.

Hisense

Voor genodigden, waaronder vertegenwoordigers van de pers en partners, bood het event inzicht in de nieuwe televisiereeks van Hisense. De presentatie viel samen met de lancering van de nieuwe voetbalgame FC26, wat het weekend direct een sportief en gaming-gerelateerd thema gaf. Bezoekers kregen de kans om de televisie zelf te bekijken en de beeldweergave te ervaren.

Focus op beeldtechniek

De getoonde televisie, de Hisense UX RGB Mini-LED 116’’ Infinity Vision TV, gebruikt een nieuwe benadering voor de Mini-LED-achtergrondverlichting. In plaats van de enkelkleurige leds die vaak in traditionele Mini-LED-schermen worden gebruikt, maakt dit scherm gebruik van afzonderlijke rode, groene en blauwe (RGB) leds. Deze individuele aansturing is bedoeld om de kleurweergave en het contrast van het beeld te verbeteren.

Belangrijke kenmerken van deze technologie, zoals benadrukt door Hisense, zijn:

  • Kleurruimte: De dekking van de BT.2020-kleurruimte wordt door het merk gesteld op 95%.
  • Helderheid: De piekhelderheid van het scherm is gespecificeerd op 8.000 nits.
  • Dimming Zones: Het scherm beschikt over duizenden local dimming zones voor lokale contrastcontrole.
  • Efficiëntie: Het energieverbruik zou 20% lager zijn dan bij vergelijkbare modellen.
  • Kijkcomfort: De televisie is voorzien van hardwarematige Low Blue Light voor oogbescherming.

Geluid en gaming

Naast de beeldkwaliteit besteedt de nieuwe UX-lijn aandacht aan de totale kijkervaring. De televisie is uitgerust met een krachtige AI-processor, de Hi-View AI Engine X, die het beeld en geluid analyseert en optimaliseert.

Voor een ongestoorde weergave in verlichte ruimtes is de televisie voorzien van een Anti-Reflection PRO-laag. Op audiogebied is er een 6.2.2-kanaals luidsprekersysteem, ontwikkeld in samenwerking met Opéra de Paris | Devialet.

Gaming is een belangrijk speerpunt, met de toevoeging van een 165Hz Game Mode Ultra voor vloeiende en snelle weergave van beelden bij het spelen van games.

De presentatie in Amsterdam markeerde de start van een weekend met consumentenactiviteiten in MediaMarkt-filialen in Amsterdam en Rotterdam, geheel in het teken van sport, gaming en entertainment. De focus van het merk ligt op het introduceren van nieuwe technologieën voor de huiskamer.

