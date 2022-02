Verslag: Zellaton Plural Evo bij Rhapsody

“Een geluidsweergaveapparaat voorzien van een mechanisch gedempt diafragma waarbij tussen het diafragma en de verstevigingen fijne, veerkrachtige structuren van hard, zeer veerkrachtig materiaal van enkele millimeters dikte worden toegepast en deze vervolgens in enkele, nauw gedefinieerde zones worden aangebracht.” Met deze lange bijna cryptische volzin deponeerde Dr. Emil Podszus in 1931 zijn inmiddels legendarische patent. Een vinding die tot op heden misschien wel de beste luidsprekerunits ooit heeft opgeleverd en de naam Podszus legendarisch heeft gemaakt. De keerzijde was echter een draak van een productieproces. Traag, gecompliceerd, tijdrovend en dus duur. Daarom is het zo mooi dat er recent na zes jaar zeer intensief onderzoek, een belangrijke doorbraak heeft plaatsgevonden. Het Zellaton ontwikkelteam is er namelijk in geslaagd om het productieproces dermate te vereenvoudigen als te moderniseren, dat ook de prijs fors omlaag kon. Maak daarom kennis met de eerste Zellaton van een gloednieuwe serie, de Plural Evo.

Doordat Rhapsody in Hilversum de enige Nederlandse dealer van dit kleine bijzondere merk is, kon het publiek daar eind 2020 voor het eerst met deze sculpturen kennis maken. Het eerste wat daarbij meteen opviel is dat de typisch zilverkleurige Zellaton conussen plaats hebben gemaakt voor traditioneel zwarte exemplaren. En niet zomaar zwart maar ook voorzien van een opmerkelijk complex en bijna hypnotiserend patroon. Dit is heel duidelijk niet de zoveelste OEM standaardunit waarbij ook het smaakvolle contrast van de grijs geanodiseerde chassis afdekringen en het diepzwarte pianolak van de kast, de nieuwsgierigheid nog verder opvoeren.