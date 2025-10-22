Teufel lanceert vierde generatie van de BOOMSTER met aptX HD

De Teufel BOOMSTER 4 belooft volgens de Berlijnse audiofabrikant een verbeterde accuduur, nieuwe bluetoothcodecs en tal van andere highlights. De derde iteratie verscheen in 2021 en werd door ons beoordeeld als een zeer goede radio/speaker met een retro design en een volwassen geluid. We ontkomen er dan ook even niet aan om een vergelijking te maken.

Ook de nieuwe BOOMSTER 4 komt met een retro design, maar daarnaast ook in een frisse mintgroene kleur. Het gaat wederom om een 2.1-sterosysteem, dit keer met Dynamore-technologie aan boord voor een breed geluidsbeeld. De speaker heeft een geïntegreerde subwoofer en twee passieve basmembramen voor krachtig geluid. De vorige versie ondersteunde de audiocodec aptX, maar dit keer is daar ondersteuning voor aptX HD die ook audio in hoge resolutie ondersteunt. Daarnaast is het ook wederom een DAB+- en FM-radio.

De BOOMSTER 4 gaat 23 uur mee ten opzichte van de 18 uur van de voorganger, maar kan ook aan het netstroom hangen. De speaker is waterdicht volgens de IPX5-norm. Naast fysieke knoppen bovenop is er een AUX-ingang, usb-c voor stroom en een afstandsbediening.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel BOOMSTER 4 is per direct verkrijgbaar in de kleuren Night Black, Moon Grey en Mint Green voor een prijs van 349,99 euro via de website van Teufel. De adviesprijs is daarmee 20 euro goedkoper dan bij de derde versie in 2021.