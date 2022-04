Sonos neemt Nederlandse audiostartup Mayht over

Sonos heeft startup Mayht overgenomen voor 100 miljoen dollar. De Nederlandse startup heeft technologie ontwikkeld waarbij kleinere audiospeakers toch een grootse en brede soundstage kunnen leveren. Ondanks het kleinere formaat hoef je dus niet in te leveren op de geluidskwaliteit.

De audiostartup Mayht komt uit Nieuw-Vennep en is opgericht door de broers Matthias en Timothy Scheek. Het bedrijf heeft revolutionaire technologie ontworpen op het gebied van transducers. Dit zijn de componenten die daadwerkelijk het geluid weergeven dat je hoort en betekent letterlijk vertaald: omzetters. Mayht heeft een manier gevonden om een hoge kwaliteit geluid uit kleinere speakers te halen, iets wat normaal gesproken natuurlijk niet echt kan. Geluid heeft de ruimte nodig. Hier lees je meer over de werking van luidsprekers.

Kleinere speakers met een groots geluid?

Hoe dan ook, Sonos vond dit allemaal razend interessant en heeft Mayht overgenomen voor ongeveer 100 miljoen dollar. Matthias Scheek, CEO van Mayht, is blij met de overname. De droom van het bedrijf was altijd om een nieuwe standaard neer te zetten in de audio-industrie. Deze technologie gaat nu gebruikt worden door Sonos en dat levert mogelijk mooie nieuwe producten op. Denk aan de Sonos Roam met de geluidskwaliteit van een Sonos One? Of de nieuwe Beam met geluid dat veel dichter bij de Arc in de buurt komt? We zijn benieuwd hoe de technologie van Mayht gebruikt gaat worden door Sonos.